Részletek derültek ki Trump első külföldi útjáról

Első elnöki ciklusához hasonlóan ismét Szaúd-Arábia lehet Donald Trump amerikai elnök első külföldi útjának célpontja – számol be róla az Axios amerikai hírportál.

A döntés jelzi a Trump-kormányzat és az Öböl-menti országok kapcsolatainak szorosságát, különösen a gazdasági együttműködés és a befektetések terén. Március elején újságíróknak nyilatkozva Trump elmondta, hogy a szaúdiak vállalták, hogy négy év alatt egybillió dollárt fektetnek be az Egyesült Államokban, ezért vezet az első külföldi útja a közel-keleti királyságba.

Az Axios forrásai szerint az utazásról az elmúlt hetekben, többek között az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokkal párhuzamosan is zajlottak az egyeztetések.

Egy, a terveket ismerő forrás szerint az elnöki út eredetileg tervezett dátuma április 28. lett volna, de ezt elhalasztották. Most május közepe a legvalószínűbb időpont. Azt egyelőre nem tudni, hogy Trump Szaúd-Arábiában tart-e találkozót a térség arab vezetőivel, ahogyan azt 2017 májusában tette, vagy a térség más országaiba is ellátogat. Arról sem szólnak a hírek, hogy Izraelbe is elutazna.

