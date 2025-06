Ez lehet az oka, hogy nem vizsgálják Magyar Péter ügyét

A mentelmi eljárás leállítása aláássa a jogállamiságot

Lomnici szerint a mentelmi jog célja nem az, hogy egyes képviselőket megvédjen a nem politikai természetű, esetlegesen büntetőjogi eljárásoktól.

A mentesség nem lehet politikai pajzs

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ha a magyar hatóságok kérelme formailag megfelelő, akkor a jogi bizottságnak kötelessége lenne azt formálisan megvizsgálni. Szerinte az eljárás napirendről való eltávolítása a politikai bátortalanság jele, és azt a benyomást keltheti, hogy az Európai Parlament megfutamodik egy érzékeny ügy elől.

Ez a hozzáállás nemcsak a konkrét ügy vizsgálatát lehetetleníti el, hanem aláássa a mentelmi eljárás rendszerének objektivitását és hitelességét is

– figyelmeztetett. Lomnici felidézte, hogy az Európai Parlament az elmúlt években számos kényes ügyben formálisan is lefolytatta a mentelmi eljárást – például Eva Kaili esetében, a Katargate-botrány kellős közepén vagy Marine Le Pen francia politikus kapcsán több alkalommal is. Ezzel szemben most még a vizsgálat előkészítő szakaszáig sem jutottak el, amely súlyos visszalépés.