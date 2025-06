A vonatkozó panelbeszélgetés során Kulja arról beszélt, hogy bár az egészségügy tagállami hatáskör, az EU ennek ellenére „be tud avatkozni és segíteni.”

Főnöke, Magyar Péter hazánk tekintetében a szuverenitás egy részéről történő lemondásról beszélt, úgy tűnik, hogy az egészségügy is ebbe a körbe tartozik a Tisza Pártnál.

Egy kedves olvasónk arra is felhívta a figyelmet, hogy az eseményt rendező NGO kuratóriumi tagjai Gyurcsány Ferenc korábbi szövetségese, a szocialista uniós biztosi delegált Andor László, illetve a magyarellenes Dacian Cioloș is, Cseh Katalin momentumos ex-EP képviselő korábbi főnöke is. A szervezet kiemelt támogatói között megtaláljuk az Európai Bizottság mellett a Nyílt Társadalom Alapítványokat (OSF).

📌Rejtélyes, nagy befolyású Soros-szervezet hívta meg előadónak Kulja Andrást



⚠️ Az eseményt megrendező NGO kuratóriumában Dacian Cioloș és Andor László is helyet foglalnak.



Június 5-én került sor a Friends of Europe nevű ernyőszervezet találkozójára, “az európai egészségügyi… pic.twitter.com/5vrsGm2fES — Tűzfalcsoport 🇭🇺 (@tuzfalcsoport) June 25, 2025

Borítókép: Kulja András (Fotó: MTI)