Mi meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát a veszélyek korában, a háborúk közepette, ebben a rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetben is. Pont ugyanúgy, ahogyan nem engedtünk be egyetlenegy migránst sem, ahogyan védekeztünk a Covid ellen és ahogyan eddig is kimaradtunk az ukrajnai háborúból.