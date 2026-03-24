Az „oroszozzon” és „kémezzen”, aki kész háromszor annyit fizetni a rezsiért, mint ma

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban tartott lakossági fórumon kiemelte, hogy tizenhat „kutyakemény év” van már Magyarország mögött, ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is elég lett volna ahhoz, hogy „a Földet kiforgassa a sarkaiból, de legalábbis Európát”.

„Összeomlott az európai pénzügyi rendszer. Ránk törtek a migránsok. Volt a világjárvány. Négy éve zajlik egy háború a szomszédban. Most pedig még kitört ráadásul a világ olajfelhasználásának húsz százalékát blokkoló iráni háború is” – sorolta.

De hiába ez a sok válság, Magyarország fantasztikus teljesítményt tudott nyújtani. Egymillióval többen dolgoznak, mint amikor elkezdtünk kormányozni, és Európa legalacsonyabb adóit Magyarországon kell fizetni

– jegyezte meg.

És itt hadd mondjak valamit az oroszozóknak meg a kémezőknek. Barátaim, az a helyzet, hogy ha nem tárgyaltam volna ki nektek az orosz olaj meg az orosz gáz magyarországi importját, akkor háromszor annyit fizetnétek a rezsire. Akkor oroszozzatok meg kémezzetek, s jelentkezzetek, hogy hajlandóak vagytok háromszor annyit fizetni a gázért meg a villanyért, és majd akkor kiabáljatok

– tette hozzá.

Szijjártó Péter azzal folytatta, hogy tehát nem csak Európa legalacsonyabb adóit, hanem legalacsonyabb rezsiköltségeit is hazánkban kell fizetni, emellett bevezették a 13. és 14. havi nyugdíjat, illetve egy olyan világbajnok családtámogatási rendszert, amelyet tátott szájjal figyelnek számos országban. „És azt sem hiszik el persze sehol a világon, hogy a magyar Alaptörvényben benne van, hogy az anya nő és az apa férfi” – fogalmazott.

Tizenhat nagyon nehéz év, öt nagyon durva válság, és mégis megvannak ezek az eredmények (…) Nem érdemes kockáztatni, nem szabad veszélybe sodorni ezeket az eredményeket

– hangsúlyozta.

A miniszter végül rámutatott, hogy az emberiség jelenleg rendkívül bonyolult világrendben élt, így most a nullkilométeres kalandorok óriási bajt okozhatnak.

„Ez olyan világrend, ahol a tapasztalat, a személyes kapcsolatok, a kiszámíthatóság játssza a főszerepet. És mi, magyarok akkor vagyunk biztonságban itt Közép-Európában ekkora országként, ha a mi életünket meghatározó négy világhatalmi centrummal egyszerre tudunk jó kapcsolatot fenntartani. És az jelenleg egy magyar politikai vezetőnek megy egyedül” – mondta. „Hogyha megnyerjük a vidéki választókerületeket, megnyerjük a választást is, és akkor biztosak lehetnek benne, hogy Magyarország nem megy háborúba, nem adjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnának, és az ukránok nem jönnek az Európai Unióba” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)