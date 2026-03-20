„Nem blokkolunk” – Deutsch Tamás helyretette a brüsszeli vitát

Deutsch Tamás a Kossuth rádiónak adott interjújában a műsorvezető kérdésére reagált, amelyben az hangzott el: Orbán Viktor szerint Magyarországnak joga van a vétóhoz, miközben Ursula von der Leyen azt állította, hogy a miniszterelnök nem tartja a szavát.

A Fidesz EP-képviselője elmondta: a „vétó”, „blokkolás” vagy „akadályozás” kifejezések használata félrevezető, mert nem írják le pontosan az Európai Unió működésének jogi kereteit. Szerinte már a szóhasználat is torzítja a valós helyzetet.

Kifejtette: ha a 27 tagállamból például 20 támogat egy döntést, de 7 nem, akkor nem hét „blokkoló” országról van szó, hanem arról, hogy nem jött létre a teljes egyetértés. Hozzátette:

ilyen esetben nem vétóról kell beszélni, hanem arról, hogy a döntés feltételei nem teljesültek.

Deutsch szerint a mostani vita is ilyen helyzet: a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelhez az uniós költségvetést kell módosítani, amihez minden tagállam egyetértése szükséges.

A politikus azt mondta, Magyarország azért nem tudja támogatni a döntést, mert Ukrajna megsérti az Európai Unióval kötött megállapodását, és blokkolja a Magyarországra irányuló kőolajszállítást. Úgy fogalmazott: amíg „az ukránok nem szállítják le Magyarországnak és rajtunk keresztül a szlovákoknak az Oroszországtól megvásárolt kőolajat”, addig nincs mód a hitelhez szükséges költségvetési módosítás támogatására.

Hangsúlyozta:

Orbán Viktor a brüsszeli csúcson „kemény küzdelmet vállalva” állt ki a magyar érdekekért, és szerinte ez a fellépés jól mutatja, hogy a kormány nem enged a nyomásnak.

Az interjúban a Tisza Pártot is élesen bírálta. Elmondta, hogy a párt Brüsszellel és Kijevvel együttműködve lép fel, és támogatja az uniós források visszatartását. Ezt „letagadhatatlan, számtalan bizonyítékkal alátámasztott ténynek” nevezte, és arról beszélt, hogy szerinte ezek a lépések a magyar választási kampányba való beavatkozást jelentik.

Úgy fogalmazott: a Tisza Párt és brüsszeli partnerei megállapodtak abban, hogy az uniós források visszatartásával nyomást gyakorolnak Magyarországra, és ezzel politikai előnyt próbálnak szerezni.

Deutsch arról is beszélt, hogy szerinte az Európai Unió „teljesen elszigetelt állapotban van”, mivel nincs érdemi diplomáciai kapcsolata sem az Egyesült Államokkal, sem Oroszországgal, sem Kínával. Ezzel szemben – mondta – Magyarország több irányban is aktív kapcsolatokat tart fenn, ami szerinte erősíti az ország mozgásterét.

Kiemelte: Magyarországnak lehetősége van alternatív forrásokból is kőolajat beszerezni, például a türk államokkal fenntartott kapcsolatok révén, ami különösen fontos lehet az ukrán olajszállítás körüli helyzetben.