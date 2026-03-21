Dinesh D’Souza és Orbán Balázs a CPAC Hungaryn

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén Dinesh D’Souza amerikai politikai kommentátor és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélget. Dinesh D’Souza a beszélgetés elején elmondta, nézetei szerint jelenleg óriási erőfeszítés zajlik az iránt, hogy eltöröljenek 500 évnyi történelmet. Mint mondta, ami külön furcsa, az az, hogy ez a támadás a Nyugat ellen nem pusztán kívülről érkezik, hanem belülről is támogatják azt. Másrészről a nyugati civilizáció leghalálosabb ellenségei a nyugati civilizációban találhatóak.

Orbán Balázs arról beszélt, a magyar egy különleges faj, „hiszen nem akarjuk megmenteni a világot, csak meg akarjuk óvni Magyarországot oly módon, ahogy az mindig is létezett, és ahogy léteznie kell a jövőben. Ez a végcélunk.” Mint mondta, olyan politikai vezetésre van szükség, amely vállalja a felelősséget azon emberek igényeivel összhangban, akik megválasztják őket, hiszen nem hagyatkozhatunk a liberálisokra, mivel a liberálisok teljesen más elveket követnek.

Ők azt mondják, a szabadságról szólnak ezek, de kiderült, hogy arról szól, hogy lehetővé teszik azt, hogy lerohanjanak bennünket. Ez tehát hazugság. És nincs előnyére a nyugati nemzetek tagjainak, hanem inkább aláaknázza a jövőjüket. Arra jöttünk rá tehát, hogy ha nem fogunk össze mi, nemzeti patrióta erők Nyugaton, akkor a liberálisok otthagynak bennünket, és minden egyes nemzetet tönkretesznek, és akkor igencsak bajban leszünk

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint mondta, ezért nyitottak és kezdtek el külföldi partnereket keresni.

Dinesh D’Souza elmondta, az Egyesült Államok élén Donald Trump nem hasonlít egyik korábbi elnökre sem. – Trump ereje szerintem abban rejlik, hogy az amerikai lélek, ami egy pionír lélek, képviselője – tette hozzá. Megjegyezte, az Amerikai Egyesült Államok nézőpontjából úgy tűnik, hogy Európa elvesztette a küzdeni akarását.



