Rendkívüli

Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

Orbán BalázsCPAC 2026Magyarország

Dinesh D’Souza és Orbán Balázs a CPAC Hungaryn

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén Dinesh D’Souza amerikai politikai kommentátor és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélget.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 15:07
CPAC Hungary 2026 Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén Dinesh D’Souza amerikai politikai kommentátor és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélget. Dinesh D’Souza a beszélgetés elején elmondta, nézetei szerint jelenleg óriási erőfeszítés zajlik az iránt, hogy eltöröljenek 500 évnyi történelmet. Mint mondta, ami külön furcsa, az az, hogy ez a támadás a Nyugat ellen nem pusztán kívülről érkezik, hanem belülről is támogatják azt. Másrészről a nyugati civilizáció leghalálosabb ellenségei a nyugati civilizációban találhatóak. 

Orbán Balázs arról beszélt, a magyar egy különleges faj, „hiszen nem akarjuk megmenteni a világot, csak meg akarjuk óvni Magyarországot oly módon, ahogy az mindig is létezett, és ahogy léteznie kell a jövőben. Ez a végcélunk.”  Mint mondta, olyan politikai vezetésre van szükség, amely vállalja a felelősséget azon emberek igényeivel összhangban, akik megválasztják őket, hiszen nem hagyatkozhatunk a liberálisokra, mivel a liberálisok teljesen más elveket követnek.

Ők azt mondják, a szabadságról szólnak ezek, de kiderült, hogy arról szól, hogy lehetővé teszik azt, hogy lerohanjanak bennünket. Ez tehát hazugság. És nincs előnyére a nyugati nemzetek tagjainak, hanem inkább aláaknázza a jövőjüket. Arra jöttünk rá tehát, hogy ha nem fogunk össze mi, nemzeti patrióta erők Nyugaton, akkor a liberálisok otthagynak bennünket, és minden egyes nemzetet tönkretesznek, és akkor igencsak bajban leszünk

– fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint mondta, ezért nyitottak és kezdtek el külföldi partnereket keresni. 

Dinesh D’Souza elmondta, az Egyesült Államok élén Donald Trump nem hasonlít egyik korábbi elnökre sem. – Trump ereje szerintem abban rejlik, hogy az amerikai lélek, ami egy pionír lélek, képviselője – tette hozzá. Megjegyezte, az Amerikai Egyesült Államok nézőpontjából úgy tűnik, hogy Európa elvesztette a küzdeni akarását. 
 

Borítókép: CPAC 2026 Hungary (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekorbán viktor

CPAC

Fel győzelemre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.