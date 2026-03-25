Magyarország keleti szomszédjában, Ukrajnában, egy kiképzőbázison női elítélteket képeznek ki drónos hadműveletekre, miközben idősebb férfi elítéltek bevetésre várakoznak. A háború elhúzódása miatt az ukrán hadsereg egyre szélesebb körből toboroz, így a börtönökből is rendszeresen érkezik utánpótlás – számolt be róla a Boon a Szabad Európa Rádió cikke alapján.
Az ukrajnai konfliktus elhúzódása miatt Kijev egyre rendkívülibb megoldásokhoz nyúl. A hadsereg már börtönviselt embereket is bevon, akiket sokszor kiemelten veszélyes feladatokra készítenek fel. A harcok Magyarország szomszédságában folynak, és csak a szuverén nemzeti kormány garantálhatja, hogy hazánk kimarad a brüsszeli háborús tervekből.
A négy éve tartó harcok miatt egyre nehezebb feltölteni az alakulatokat, ezért a toborzási módszereken is változtattak.
A helyszíni tudósító elmondta, hogy érkezésekor a „Kupo” fedőnevű nő egy drónt irányított a leszálláshoz, majd átadta az irányítást társának, aki újra a fák fölé emelte az eszközt. A nő – akárcsak a többi kiképzésen részt vevő katona – korábban börtönben volt, és most a kizárólag elítéltekből álló egységben szolgál. Elmondása szerint hosszú ideig próbált bekerülni a hadseregbe, összesen 46 dandár utasította el, mire végül felvették. A kiválasztási folyamat szigorú: kizárják a fizikailag alkalmatlanokat, a droghasználókat, valamint azokat, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, például nemi erőszakot vagy többszörös emberölést.
A szabadulás feltétele, hogy a háború végéig szolgáljanak. Ugyanakkor legtöbbjük soha nem lesz szabad, mivel rendszerint a legveszélyesebb frontszakaszokra kerülnek.
A nők többsége a húszas évei végén jár, főként felderítő feladatokra készítik fel őket, amelyek kevésbé kockázatosak. Ezzel szemben az ötvenes éveikben járó férfi rabokat jellemzően gyalogsági rohamokra vezénylik ki.
A férfi egységet már egy hónapja tréningezik, most pedig első bevetésükre várnak. A „Francia” becenevű, 58 éves férfi a kiképzés közben kifulladva panaszkodott, hogy számára ez a megterhelés már nehezen viselhető. Elmondása szerint Georgiában korrupt rendőrök juttatták börtönbe, majd később Ukrajnának adták ki. Arról is beszélt, hogy a háború után Párizsba vinné barátját, Sjavát, akivel együtt szokott dohányozni. Sjava azt mondta a riporternek, hogy Ukrajnán kívül csak Lengyelországban járt, még a kilencvenes években, amikor fegyverbirtoklás miatt rövid időre őrizetbe vették és visszaküldték hazájába.
Állítása szerint 16 évesen került először összetűzésbe a törvénnyel, és összesen 35 évet töltött börtönben. Saját elmondása szerint szülővárosában mindenki bűnözőként tekint rá.
Azért váltott rabruháról katonai egyenruhára, hogy legyen egy célja, ugyanakkor tisztában van a kockázatokkal: tudta, mire vállalkozik, és bár bizakodott, a legrosszabb lehetőségre is felkészült. Három héttel később visszanyerte szabadságát, de súlyos árat fizetett:
első bevetésén súlyosan megsebesült, és mindkét lábát amputálni kellett.
Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból
Az április 12-i választás sorsdöntő lesz a magyarok számára, hiszen csak a szuverén nemzeti kormány tudja garantálni, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Szijjártó Péter kijelentette:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt, akkor Magyarországot belerángatnák a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinnék, és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami álláspontja szerint hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
2024-ben Magyar Péter Kijevbe látogatott, ahol fényképek is készültek róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részleteiről kevés információ látott napvilágot, annyi azonban ismert, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és feltehetően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök környezetével is egyeztetett.
Magyar és Zelenszkij Münchenben
Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij találkozott volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, ezt egyik fél sem cáfolta.
A Tisza Párt vezetője több bejegyzést is közzétett a közösségi oldalán Münchenből, köztük azon a napon, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.
Borítókép: Ukrán elítélteket készítenek fel a harcokra (Fotó: AFP)
