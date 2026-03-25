Magyarország szomszédságában már a női elítéltek is harcba indulnak

A négy éve tartó harcok miatt egyre nehezebb feltölteni az alakulatokat, ezért a toborzási módszereken is változtattak.

A helyszíni tudósító elmondta, hogy érkezésekor a „Kupo” fedőnevű nő egy drónt irányított a leszálláshoz, majd átadta az irányítást társának, aki újra a fák fölé emelte az eszközt. A nő – akárcsak a többi kiképzésen részt vevő katona – korábban börtönben volt, és most a kizárólag elítéltekből álló egységben szolgál. Elmondása szerint hosszú ideig próbált bekerülni a hadseregbe, összesen 46 dandár utasította el, mire végül felvették. A kiválasztási folyamat szigorú: kizárják a fizikailag alkalmatlanokat, a droghasználókat, valamint azokat, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, például nemi erőszakot vagy többszörös emberölést.

A szabadulás feltétele, hogy a háború végéig szolgáljanak. Ugyanakkor legtöbbjük soha nem lesz szabad, mivel rendszerint a legveszélyesebb frontszakaszokra kerülnek.

A nők többsége a húszas évei végén jár, főként felderítő feladatokra készítik fel őket, amelyek kevésbé kockázatosak. Ezzel szemben az ötvenes éveikben járó férfi rabokat jellemzően gyalogsági rohamokra vezénylik ki.