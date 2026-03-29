spanyolországrendőrségillegális migráció

Ijesztő minta rajzolódik ki az illegális migrációban

Kijátszotta a spanyol gyermekvédelmi rendszert egy marokkói egyetemi tanár, aki szándékosan hagyta magára fiait Baszkföldön. A célja mindössze annyi volt, hogy a fiúk kísérő nélküli kiskorúként állami gondozásba kerüljenek, és így jussanak európai lehetőségekhez. A spanyol hatóságok szerint az eset egyáltalán nem egyedi: egyre többen élnek vissza a nyugat-európai jóléti rendszerekkel és a migrációs szabályokkal.

Munkatársunktól
2026. 03. 29. 19:47
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A spanyol rendőrség a napokban letartóztatott egy hazájában oktató marokkói biológiaprofesszort, aki a gyanú szerint tudatosan, haszonszerzés céljából hagyta el saját gyermekeit a spanyolországi Bilbaóban – írja a Brussels Signal belga hírportál. A férfi még tavaly májusban utazott fiaival a baszkföldi városba. A tervük egyszerű, de annál cinikusabb volt: megvárta, amíg a fiúk egy helyi rendőrőrsön magukra hagyottként jelentkeznek, majd az apa, aki pontosan tisztában volt a spanyol migrációs és gyermekvédelmi eljárásokkal, egyszerűen hazautazott Marokkóba.

Ijesztő minta rajzolódik ki az illegális migrációban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A gyermekek ezt követően automatikusan bekerültek a kísérő nélküli külföldi kiskorúak spanyolországi ellátórendszerébe. A marokkói testvérpárt először egy vizcayai befogadóközpontban helyezték el, majd a Gipuzkoa tartományi tanács által fenntartott otthonokba kerültek Arrasate és Segura településeken. Az ügyészséget a spanyol szabályoknak megfelelően értesítették.

Az igazi megdöbbenést azonban a bevándorlási rendőrség meghallgatásai hozták el. A fiúk ugyanis őszintén elismerték, hogy apjuk teljes tudtával és beleegyezésével, egy előre kitervelt akció keretében cselekedtek.

Kiderült, hogy hazájukban, Marokkóban egyáltalán nem szenvedtek hiányt semmiben, anyagilag egyetemi oktató édesapjuk biztosított számukra mindent. Lépésüket mindössze azzal indokolták: úgy vélték, Spanyolországban „több lehetőségük” lesz – az állam költségén.

Rendszerszintű visszaélések a migráció farvizén

A trükköző professzor végül lebukott, amikor a hatóságok észlelték, hogy Algeciras közelében újra belépett Spanyolország területére. Március 12-én egy San Sebastián-i rendőrőrsre idézték be, ahol kétrendbeli gyermekelhagyás vádjával azonnal őrizetbe vették. Az eljárás során a férfi jelezte, hogy visszavenné a felügyeleti jogot, így a hatóságok közreműködésével a család egyesült, és a fiúk elhagyták az állami otthonokat.

Az eset amilyen bizarrnak tűnik, annyira nem egyedi. 

A spanyol rendőrség szerint rohamosan nő azoknak az eseteknek a száma, amikor a külföldi szülők kifejezetten azzal a céllal hozzák be gyermekeiket Európába, hogy elhagyva őket a spanyol szociális hálóra bízzák az ellátásukat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Stirlitz, Bond meg a „hős”

Bayer Zsolt avatarja

Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
