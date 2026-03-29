Ijesztő minta rajzolódik ki az illegális migrációban

A spanyol rendőrség a napokban letartóztatott egy hazájában oktató marokkói biológiaprofesszort, aki a gyanú szerint tudatosan, haszonszerzés céljából hagyta el saját gyermekeit a spanyolországi Bilbaóban – írja a Brussels Signal belga hírportál. A férfi még tavaly májusban utazott fiaival a baszkföldi városba. A tervük egyszerű, de annál cinikusabb volt: megvárta, amíg a fiúk egy helyi rendőrőrsön magukra hagyottként jelentkeznek, majd az apa, aki pontosan tisztában volt a spanyol migrációs és gyermekvédelmi eljárásokkal, egyszerűen hazautazott Marokkóba.

A gyermekek ezt követően automatikusan bekerültek a kísérő nélküli külföldi kiskorúak spanyolországi ellátórendszerébe. A marokkói testvérpárt először egy vizcayai befogadóközpontban helyezték el, majd a Gipuzkoa tartományi tanács által fenntartott otthonokba kerültek Arrasate és Segura településeken. Az ügyészséget a spanyol szabályoknak megfelelően értesítették.

Az igazi megdöbbenést azonban a bevándorlási rendőrség meghallgatásai hozták el. A fiúk ugyanis őszintén elismerték, hogy apjuk teljes tudtával és beleegyezésével, egy előre kitervelt akció keretében cselekedtek.

Kiderült, hogy hazájukban, Marokkóban egyáltalán nem szenvedtek hiányt semmiben, anyagilag egyetemi oktató édesapjuk biztosított számukra mindent. Lépésüket mindössze azzal indokolták: úgy vélték, Spanyolországban „több lehetőségük” lesz – az állam költségén.

Rendszerszintű visszaélések a migráció farvizén

A trükköző professzor végül lebukott, amikor a hatóságok észlelték, hogy Algeciras közelében újra belépett Spanyolország területére. Március 12-én egy San Sebastián-i rendőrőrsre idézték be, ahol kétrendbeli gyermekelhagyás vádjával azonnal őrizetbe vették. Az eljárás során a férfi jelezte, hogy visszavenné a felügyeleti jogot, így a hatóságok közreműködésével a család egyesült, és a fiúk elhagyták az állami otthonokat.

Az eset amilyen bizarrnak tűnik, annyira nem egyedi.

A spanyol rendőrség szerint rohamosan nő azoknak az eseteknek a száma, amikor a külföldi szülők kifejezetten azzal a céllal hozzák be gyermekeiket Európába, hogy elhagyva őket a spanyol szociális hálóra bízzák az ellátásukat.

