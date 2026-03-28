Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 28.

Az ukrán erők a jelentések szerint csaknem 470 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza, Oroszország pedig 102 drónt vetett be az éjszaka folyamán. Ezek voltak az orosz–ukrán háború legfontosabb eseményei.

2026. 03. 28. 6:10
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Az ukrán erők a déli országrészben csaknem 470 négyzetkilométernyi terület felett állították vissza az ellenőrzésüket a művelet kezdete óta, és több mint 11 ezer orosz megszállót semlegesítettek – közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok. 

Az orosz–ukrán háború tovább tombol, Oroszország drónokkal támadt, az ukránok a jelentések szerint terülteket foglaltak vissza 
A tábornok arról tájékoztatott, hogy a déli műveleti övezetben tett munkalátogatása során megbeszélést tartott a támadó hadműveleti csoport parancsnokságával, valamint a roham- és légideszant egységek vezetőivel, és meghallgatta a személyi állomány harci feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéseket. „A védelmi erők bátorságuknak és nem szokványos műveleti megoldásaiknak köszönhetően továbbra is kitartóan szabadítják fel az ukrán területeket a megszállók alól” – emelte ki a főparancsnok.

Vitalij Gyakivnics, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg megtámadott egy ipari létesítményt Poltava városánál, és a csapás következtében 5040 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. Szerhij Koreckij, a Naftohaz kőolaj- és gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke hozzátette, hogy gázipari kitermelő infrastruktúrát ért a támadás, aminek következtében a létesítmény leállt. A háború egyelőre tovább folyik, s súlyos áldozatokat követel.

  • Ukrajna 159. Külön Gépesített Dandárja jelentős veszteségeket szenvedett a Harkiv megyei egyik faluban lévő állásai elleni támadások után.
  • Egy ukrán Flamingo rakéta március 28-án reggel eltalálta az oroszországi Szamarai megyében található robbanóanyag-gyártó üzemet.
  • Az orosz erők március 28-án éjjel dróntámadást indítottak Odessza városa ellen, a civil infrastruktúrát ért csapásokban legalább 10 embert, köztük egy gyermeket megsebesítettek – jelentették a hatóságok.
  • Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót Jaroszlavlban, Oroszország középső részén, március 28-án éjjel.

