Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 28.

Az ukrán erők a déli országrészben csaknem 470 négyzetkilométernyi terület felett állították vissza az ellenőrzésüket a művelet kezdete óta, és több mint 11 ezer orosz megszállót semlegesítettek – közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok.
A tábornok arról tájékoztatott, hogy a déli műveleti övezetben tett munkalátogatása során megbeszélést tartott a támadó hadműveleti csoport parancsnokságával, valamint a roham- és légideszant egységek vezetőivel, és meghallgatta a személyi állomány harci feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéseket. „A védelmi erők bátorságuknak és nem szokványos műveleti megoldásaiknak köszönhetően továbbra is kitartóan szabadítják fel az ukrán területeket a megszállók alól” – emelte ki a főparancsnok.
Vitalij Gyakivnics, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg megtámadott egy ipari létesítményt Poltava városánál, és a csapás következtében 5040 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. Szerhij Koreckij, a Naftohaz kőolaj- és gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke hozzátette, hogy gázipari kitermelő infrastruktúrát ért a támadás, aminek következtében a létesítmény leállt. A háború egyelőre tovább folyik, s súlyos áldozatokat követel.
- Ukrajna 159. Külön Gépesített Dandárja jelentős veszteségeket szenvedett a Harkiv megyei egyik faluban lévő állásai elleni támadások után.
- Egy ukrán Flamingo rakéta március 28-án reggel eltalálta az oroszországi Szamarai megyében található robbanóanyag-gyártó üzemet.
- Az orosz erők március 28-án éjjel dróntámadást indítottak Odessza városa ellen, a civil infrastruktúrát ért csapásokban legalább 10 embert, köztük egy gyermeket megsebesítettek – jelentették a hatóságok.
- Ukrán drónok támadtak egy olajfinomítót Jaroszlavlban, Oroszország középső részén, március 28-án éjjel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!