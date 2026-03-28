Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 28.

Az ukrán erők a déli országrészben csaknem 470 négyzetkilométernyi terület felett állították vissza az ellenőrzésüket a művelet kezdete óta, és több mint 11 ezer orosz megszállót semlegesítettek – közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok.

Az orosz–ukrán háború tovább tombol, Oroszország drónokkal támadt, az ukránok a jelentések szerint terülteket foglaltak vissza

A tábornok arról tájékoztatott, hogy a déli műveleti övezetben tett munkalátogatása során megbeszélést tartott a támadó hadműveleti csoport parancsnokságával, valamint a roham- és légideszant egységek vezetőivel, és meghallgatta a személyi állomány harci feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéseket. „A védelmi erők bátorságuknak és nem szokványos műveleti megoldásaiknak köszönhetően továbbra is kitartóan szabadítják fel az ukrán területeket a megszállók alól” – emelte ki a főparancsnok.

Vitalij Gyakivnics, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg megtámadott egy ipari létesítményt Poltava városánál, és a csapás következtében 5040 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. Szerhij Koreckij, a Naftohaz kőolaj- és gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke hozzátette, hogy gázipari kitermelő infrastruktúrát ért a támadás, aminek következtében a létesítmény leállt. A háború egyelőre tovább folyik, s súlyos áldozatokat követel.