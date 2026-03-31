Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Szijjártó PéterTisza Pártrezsicsökkentés

Szijjártó Péter: A választás tétje többek között a rezsicsökkentés fenntartása

A választás tétje többek között a rezsicsökkentés fenntartása, a Tisza Pártról ugyanis kiderült, hogy meg akarja azt szüntetni, ahogyan a védett üzemanyagárat is. Ezt jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Cegléden a tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint. Szerző képe Origo

2026. 03. 31. 22:27
Szijjártó Péter Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szijjártó Péter a városban rendezett politikai gyűlésen kifejtette, hogy az április 12-i választás eredménye nemzeti sorskérdés, hiszen el fog dőlni, hogy „bele lehet-e keverni Magyarországot a háborúba, el lehet-e vinni a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére, meg tudjuk-e akadályozni, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba, és fenn tudjuk-e tartani az olcsó energiával a rezsicsökkentést”.

Utóbbi kapcsán leszögezte: a Tisza Pártról végérvényesen kiderült, hogy meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést és el akarja törölni a védett benzinárat.

Itt ez a dokumentum, amely tegnap kikerült a nyilvánosságra. Nyilván nem tagadják, nem tagadhatják, hiszen erről beszélnek, arccal, névvel. Erről beszél a Tisza Párt elnöke, erről beszél a Shell által odadelegált alelnök, erről beszél az a politikusuk, aki azt mondja, hogy nem szabad elmondani mindent, mert megbuknak

– húzta alá Szijjártó Péter.

„Most gondoljanak bele, külföldi kézre juttatják Magyarország stratégiai energiacégeit. Hát abból mi következik? Hogy ezek az energiacégek utána mindenkinek az érdekeit képviselik, csak nem a magyar emberekét. Kiknek az érdekeit fogják képviselni? A saját részvényeseik érdekeit. Nekik mi az érdekük? A minél magasabb profit. Hogy lesz minél magasabb profit? Úgy, hogy minél magasabb lesz az energiaár Magyarországon” – folytatta.

Tehát a rezsicsökkentést meg akarják szüntetni, és ha megszüntetjük a rezsicsökkentést, mindenki, ha hazamegy, nézze meg a rezsiszámláját, nézze meg a rajta szereplő összeget, szorozza meg hárommal, azt fogja fizetni

– emelte ki. „És hogyha a benzinárnál eltörlik a védett benzinárat, akkor majd a 600 helyett lesz 1000 forint, és akkor ki lehet kalkulálni, hogy egy ötven literes tankolásnál az húszezer forint plusz” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezt követően arra is kitért, hogy „akik itt oroszoznak, kémeznek és hazaárulóznak, ők is a rezsicsökkentett árat fizetik hónap végén és ők is a védett benzinárat fizetik”.

Ha mi is megszakítottuk volna a kapcsolatot az oroszokkal, hogyha feladtuk volna az orosz olajat meg az orosz gázt, ha nem állapodtunk volna meg velük a szállításokról, s teszem hozzá, ha nem állapodtunk volna meg az amerikaiakkal, hogy engedik ezeket a szállításokat, ma a magyar családok rezsiköltsége háromszor annyi lenne, mint ma, a benzin meg ezer forint lenne

– fogalmazott.

„És akik ordibálnak, hazaárulóznak, kémeznek meg oroszoznak, azok közül egy se jelentkezett önként, hogy szeretne háromszoros rezsiköltséget fizetni” – összegzett Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

