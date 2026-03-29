Szijjártó Péter, Ukrajna, Zelenszkij

Szijjártó Péter reagált a bedőlt tiszás mutatványra, Zelenszkij az Emírségekben keres megoldást

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált rá, hogy a Tisza Párt informatikusa maga is beismerte, hogy az ukránok beszervezték. Szijjártó Péter szerint ezek után nem lehet kérdés, hogy egy újabb választási beavatkozási kísérletet láthattunk, ami azonban megbukott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalos látogatásra érkezett az Egyesült Arab Emírségebe. A USS Tripoli több ezer katonával a fedélzetén megékezett az iráni térségbe – jelentette be a Közel-Keletért felelős Központi Parancsnokság szombaton. A szélsőbaloldali őrület már el is szabadult Franciaországban, egy polgármester a helyi rendőrség leszerelését tűzte ki célul. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 1:00
Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter reagált a tisza informatikusának lebukására. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy nem lehet meglepő, hogy emögött az akció mögött is az ukránok állnak. 

Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy ismét az ukránok próbáltak beavatkozni
Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált a lebukott tiszás informatikus ügyére. Szijjártó Péter videójában hangsúlyozta, hogy ismét bedőlt egy próbálkozás, amit az ukrán titkosszolgálatok szerveztek, és amellyel a magyar választásokba akartak beavatkozni.

„Vége a mellébeszélésnek, vége a hazudozásnak, vége a hősgyártásnak. A Tisza Párt és a baloldali média összehangolt akciója ma besült, nem ez az első mutatvány a kampány alatt. A dolog lába leért a földre, és kiderült, hogy megint pontosan ugyanarról van szó: ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás folyamatába” – jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. 

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a Tisza Párt informatikusa a saját maga meghallgatásán saját maga vallotta be, hogy az ukránok beszervezték, kiképezték, kapcsolattartót jelöltek ki a számára, és még támadóakciók végrehajtására is felkészítették. Ez ellen lépett fel az Alkotmányvédelmi Hivatal. 

Zelenszkij az Emírségekben keres megoldást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Arab Emírségekben folytatott tárgyalásokat. A megbeszélések középpontjában a biztonsági és védelmi együttműködés állt, erről megállapodás is született. A felek áttekintették az iráni fenyegetéseket, valamint az olajpiacot érintő kockázatokat is. Zelenszkij jelezte: Kijev kész megosztani tapasztalatait az iráni drónok elleni védekezésről.

A találkozón a felek arról állapodtak meg, hogy szorosabbra fűzik a biztonsági és védelmi együttműködést.

„Csapatunk véglegesíti a részleteket” – írta Zelenszkij a Telegramon. A tárgyalásokon szó esett az Emírségek biztonsági helyzetéről, az iráni légicsapásokról és a Hormuzi-szoros blokádjáról is. A felek hangsúlyozták: ezek a fejlemények közvetlenül érintik a globális olajpiacot, ezért kiemelt kérdés a térség stabilitása. 

USS Tripoli hadihajó: több ezer katonával a fedélzetén megérkezett Irán térségébe 

Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő hadihajója tengerész- és tengerészgyalogos-egységekkel a fedélzetén. A USS Tripoli több ezer katonával érkezett – jelentette be a Közel-Keletért felelős Központi Parancsnokság szombaton.

Az amerikai hadsereg irányítási törzsének közösségi médiában megjelent közleménye emlékeztet arra, hogy a USS Tripoli rohamhajó a 31. Tengerészgyalogsági Expedíciós Egység zászlóshajója. 

A Tripoli Kétéltű Készenléti Csoport 3500 tengerészből és tengerészgyalogosból, valamint szállító és csapásmérő repülőgépekből áll, amelyeket további taktikai eszközök egészítenek ki – olvasható a Közel-Keletért felelős Központi Parancsnokság (CENTCOM) közleményében.

A szélsőbaloldali őrület már el is szabadult Franciaországban

Bally Bagayoko, aki a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (LFI) párt színeiben megnyerte a helyhatósági választást Saint-Denis városában, már neki is kezdett egy abszurd utópia megvalósításának. A szélsőbaloldali polgármester ugyanis éppen a rendőrség leépítésén és fegyvermentesítésén dolgozik, mindezt egy olyan településen, ahol már most is óriási problémát jelent a migráció és a bűnözés.

Az LFI már egy ideje nem csinált titkot belőle, hogy nem tartja problémának a migrációt, az ehhez kapcsolódó bűnözést és erőszakot pedig a rendőrség és a társadalmi egyenlőtlenségek számlájára írja. 

Bally Bagayoko szélsőbaloldali polgármester megválasztása után nem sokkal már arról beszélt, hogy Saint-Denis városában csökkenteni kell a rendőrség fegyvereit és létszámát. Mindezt úgy, hogy a migránsokban gazdag település már most is a bűnözés melegágya

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekbaloldali sajtó

A külföldi szolgálatoknál csak egy ocsmányabb van

Bayer Zsolt avatarja

Megint a „független, objektív sajtó” viszi a prímet árulásban, becstelenségben és aljasságban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
