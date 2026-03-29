Szijjártó Péter reagált a bedőlt tiszás mutatványra, Zelenszkij az Emírségekben keres megoldást

A külgazdasági és külügyminiszter reagált a tisza informatikusának lebukására. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy nem lehet meglepő, hogy emögött az akció mögött is az ukránok állnak.

Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy ismét az ukránok próbáltak beavatkozni

Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált a lebukott tiszás informatikus ügyére. Szijjártó Péter videójában hangsúlyozta, hogy ismét bedőlt egy próbálkozás, amit az ukrán titkosszolgálatok szerveztek, és amellyel a magyar választásokba akartak beavatkozni.

„Vége a mellébeszélésnek, vége a hazudozásnak, vége a hősgyártásnak. A Tisza Párt és a baloldali média összehangolt akciója ma besült, nem ez az első mutatvány a kampány alatt. A dolog lába leért a földre, és kiderült, hogy megint pontosan ugyanarról van szó: ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás folyamatába” – jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a Tisza Párt informatikusa a saját maga meghallgatásán saját maga vallotta be, hogy az ukránok beszervezték, kiképezték, kapcsolattartót jelöltek ki a számára, és még támadóakciók végrehajtására is felkészítették. Ez ellen lépett fel az Alkotmányvédelmi Hivatal.