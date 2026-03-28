Szijjártó Péter: Szépen bedőlt ma is egy tiszás mutatvány

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált a lebukott tiszás informatikus ügyére. Szijjártó Péter videójában hangsúlyozta, hogy ismét bedőlt egy próbálkozás, amit az ukrán titkosszolgálatok szerveztek, és amellyel a magyar választásokba akartak beavatkozni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 18:09
Fotó: FERENC ISZA Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált az önmagát lebuktató tiszás informatikus ügyére. Szijjártó Péter a videóban hangsúlyozta, hogy nincs új a nap alatt, hiszen, mint végül kiderült, ez is csak egy újabb ukrán beavatkozási kísérlet volt. 

Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy az ukránok állnak az akció mögött
Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy az ukránok állnak az akció mögött 
Fotó: AFP

„Vége a mellébeszélésnek, vége a hazudozásnak, vége a hősgyártásnak. A Tisza Párt és a baloldali média összehangolt akciója ma besült, nem ez az első mutatvány a kampány alatt. A dolog lába leért a földre, és kiderült, hogy megint pontosan ugyanarról van szó: ukrán titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választás folyamatába” – jelentette ki a külügyminiszter a videóban. 

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a Tisza Párt informatikusa a saját maga meghallgatásán saját maga vallotta be, hogy az ukránok beszervezték, kiképezték, kapcsolattartót jelöltek ki a számára, és még támadóakciók végrehajtására is felkészítették. Ez ellen lépett fel az Alkotmányvédelmi Hivatal. 

Az ukránok mindenre képesek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítsék. Mindenre képesek, ha kell, lehallgatnak, ha kell, halálosan fenyegetnek, ha kell, elzárják a Barátság vezetéket és olajblokád alá vonják Magyarországot

– nyomatékosította. 

Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy ezt nem hagyhatjuk, mert ez egy támadás a szuverenitásunk ellen. „A szegény rendőr azt hitte, hogy hőssé válik, pedig csak egyszerűen arról van szó, hogy nem volt tudomása egy teljesen helyénvaló és teljesen jogos kémelhárítási akcióról” – fogalmazott. 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tette a dolgát, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal dolga, hogy megvédje Magyarország szuverenitását. Az ukránok kiképeztek egy kémet, az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig fellépett ezzel szemben, és meg is kell védenünk Magyarország szuverenitását, mert Zelenszkij és az ukránok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a Tisza Párt nyerje meg a választást, hogy ezáltal Zelenszkij alakíthasson kormányt itt Magyarországon. Egy olyan kormányt, amely majd beleviszi Magyarországot a háborúba, amely odaadja a magyar emberek pénzét, az ukránoknak, és amely engedi, hogy az ukránok bejöjjenek a háborújukkal együtt az Európai Unióba, de mi ezt nem fogjuk engedni

– jelentette ki a külügyminiszter. 

Meg fogjuk nyerni a választást, nem engedjük, hogy Zelenszkij titkosszolgálati műveleti tereppé tegye a Magyarországot, akármilyen kommunikációs akciókat is találnak ki a Tisza Pártnál. Ez egy szép próbálkozás volt, de nem sikerült, ez a helyzet

– zárta videóját a tárcavezető. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu