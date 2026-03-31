Szijjártó Péter: a Rév-Bíró-Vart Metal Zrt. friss beruházása száztíz új munkahelyet hoz létre Mezőtúron

Szijjártó Péter a Rév-Bíró-Vart Metal Zrt. beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a magyar fémipari vállalat 2,1 milliárd forint értékben bővítette a gyártási kapacitását a kormány 600 millió forint összegű támogatásával, ami száztíz új munkahely létrehozásához járul hozzá.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye az elmúlt években a duplájára tudta emelni az ipari termelését, mondta el Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Beszédében jó példának nevezte a Rév-Bíró-Vart Metal Zrt.-t arra, hogy a hazai tulajdonú cégek hogyan profitálhatnak a nagy nemzetközi vállalatok magyarországi beruházásaiból, ugyanis fontos alkatrészeket szállít a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának számító ZF-nek.

Azért is van nagy jelentősége ennek a beruházásnak, mert a magyar gazdaság teljesítményét az export nagymértékben meghatározza. És itt az önök beruházása nyomán Németországba, Brazíliába és Kínába is fognak termékeket szállítani

– fogalmazott.

Valamint rámutatott, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye az elmúlt években a duplájára tudta emelni az ipari termelését, amelynek értéke tavaly már 2600 milliárd forint volt, miközben a munkanélküliség 40 százalékkal csökkent.

És a szavai szerint ehhez az is hozzájárult, hogy Mezőtúron és környékén a kormány 19 vállalattal kötött támogatási megállapodást, aminek nyomán 62 milliárd forintnyi értékben valósultak meg beruházások, összesen háromezer munkahelyet betonbiztossá téve.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Ilyen fantasztikus eredmény az elmúlt évek nehézségei dacára, hogy ma Magyarországon egymillióval több embernek van munkája, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Az is egy óriási eredmény, hogy nem csak felépíteni sikerült, hanem megtartani is sikerült Európa legalacsonyabb rezsiárait a rezsicsökkentéssel. És az sem kis dolog, hogy Magyarországon arról beszélhetünk, hogy a nyugdíjasok a 13. és a 14. hónapra is nyugdíjat kapnak

– sorolta.

Illetve rendkívül fontos eredményként említette azt is, hogy a magyar vállalkozások úgy meg tudtak erősödni, hogy ma már végre tudnak hajtani olyan beruházásokat, amelyekhez foghatókat korábban csak külföldi cégek tudtak.

A tavalyi esztendő ebből a szempontból új rekordot hozott, soha annyi magyar vállalat beruházást még nem hajtott végre, mint a tavalyi esztendőben. Ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre egyébként, akkor 1131 nagy magyar vállalati beruházáshoz adott a kormány összesen 620 milliárd forint támogatást, és ezekből 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre, amik 170 ezer munkahelyet biztosítottak be

– tette hozzá.