Szijjártó Péter: A vajdasági magyarok számíthatnak a magyar kormány támogatására

A magyarkanizsai színház dísztermében mondott beszédében a külgazdasági és külügyminiszter köszönetet mondott azért a támogatásért, amit eddig a Vajdaságból kaptak. „Nagyon nehéz időkben vajdasági nemzettestvéreink szeretetét és támogatását mindig ott éreztük magunk mögött, és ez a fontos döntéseknél a nehéz időszakokban mindig sokat jelentett a számunkra” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter a Vajdaságban

„Mi nemzetben gondolkodunk. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy a mi történelmünk miatt kialakult egy olyan helyzet, hogy az ország határai nem egyenlőek a nemzet határaival. És mi azt gondoljuk, hogy egy parlamenti választás az egész nemzet jövőjét határozza meg” – emelte ki, hozzátéve: márpedig hogyha a magyar nemzet jövőjét meghatározza, hogy veszi magának bárki a bátorságot ahhoz, hogy a magyar nemzet bizonyos tagjait kizárja ebből a közös döntésből. „Ezért is döntöttünk mi anno úgy, hogy egyrészt a kettős állampolgársággal megtörténik a nemzet határokon átívelő lelki újraegyesítése, másrészt pedig a határon túl élő magyar állampolgárok igenis részt vehetnek abban a közös döntésben, ami arról szól, hogy a nemzetünk jövője hogyan fog kinézni” – emlékeztetett.

„Ezért kérem is önöket arra, hogy vegyenek részt a parlamenti választáson. Kérem önöket, hogy szavazzanak. Kérem önöket arra, hogy támogassanak minket, mert ha szuverén nemzeti kormánya marad Magyarországnak, akkor a nemzetpolitika továbbra is a külpolitika szíve közepe lesz. Hogyha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégia második fejezetét végig fogjuk tudni csinálni” – hangsúlyozta a miniszter.

Megcsináltuk az elsőt, nagyon büszkék vagyunk rá, tartoztunk ennyivel egyrészt Pásztor István emlékének, tartoztunk egymásnak ezzel, tartoztunk a magyarságunknak ezzel

– fogalmazott, hozzáfűzve: a határon túli magyar nemzeti közösségek erősítéséhez gazdasági megerősítésükön keresztül vezet az út.

Kiemelte: szinte minden szomszédos ország területén sikeres gazdaságfejlesztési programot tudtak végigcsinálni, de kétségtelenül a vajdasági volt, amelyik az úttörő szerepet játszotta. „Tehát készen állunk arra, hogy ezt az együttműködést folytassuk” – hangsúlyozta a miniszter.