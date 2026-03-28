A párizsi rendőrök az utolsó pillanatban akadályoztak meg egy terrortámadást

Egy férfit szombat hajnalban vettek őrizetbe a francia főváros északnyugati részén, aki a Bank of America egyik fiókja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni.
A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, egy turisták által kedvelt városrészben. A férfit akkor fogták el, amikor öngyújtóval próbálta begyújtani a bomba kanócát. A Le Parisien információi szerint a pokolgép egy átlátszó, ötliteres kannából állt, amely egyelőre azonosítatlan folyadékot tartalmaz, valamint egy körülbelül 650 gramm puskaport tartalmazó töltetből. A szerkezetet a párizsi rendőrség központi laboratóriuma vizsgálja.
