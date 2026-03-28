A párizsi rendőrök az utolsó pillanatban akadályoztak meg egy terrortámadást

Hajnali terrortámadást hiúsítottak meg a francia főváros szívében. A helyi rendőrök egy fiatal férfit értek tetten, aki épp egy bomba kanócát készült meggyújtani. A mindössze 600 euróért felbérelt elkövetőt az utolsó pillanatban kapták el, társa elmenekült a helyszínről. Az eset szervesen illeszkedik az Európa-szerte tapasztalható, vallási és pénzügyi intézmények elleni antiszemita erőszakhullámba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 17:58
Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg Párizsban Forrás: AFP
Egy férfit szombat hajnalban vettek őrizetbe a francia főváros északnyugati részén, aki a Bank of America egyik fiókja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni.

Fotó: AFP

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, egy turisták által kedvelt városrészben. A férfit akkor fogták el, amikor öngyújtóval próbálta begyújtani a bomba kanócát. A Le Parisien információi szerint a pokolgép egy átlátszó, ötliteres kannából állt, amely egyelőre azonosítatlan folyadékot tartalmaz, valamint egy körülbelül 650 gramm puskaport tartalmazó töltetből. A szerkezetet a párizsi rendőrség központi laboratóriuma vizsgálja.

A tettenéréskor a férfi nem volt egyedül, de a másik gyanúsított elmenekült a helyszínről.

Az őrizetbe vett fiatal elmondta, hogy Snapchaten keresztül vették fel vele a kapcsolatot, és 600 eurót kapott a feladat végrehajtásáért. Azt is elmondta, hogy valaki autóval vitte a helyszínre.

A nyomozást a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) vezeti. Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra bízták.

Magas fenyegetettségi szint az EU-ban

Március elején robbanás történt Belgiumban, a liège-i zsinagóga előtt, majd néhány nappal később tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. Március 25-én, szerdán a brit rendőrség két férfit tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük lehet ahhoz a tűzhöz, amely négy, a zsidó közösséghez tartozó mentőautót pusztított el egy londoni zsinagóga közelében hétfő hajnalban.

Borítókép: Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg Párizsban (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
