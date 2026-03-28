A párizsi rendőrök az utolsó pillanatban akadályoztak meg egy terrortámadást

A tettenéréskor a férfi nem volt egyedül, de a másik gyanúsított elmenekült a helyszínről.

Az őrizetbe vett fiatal elmondta, hogy Snapchaten keresztül vették fel vele a kapcsolatot, és 600 eurót kapott a feladat végrehajtásáért. Azt is elmondta, hogy valaki autóval vitte a helyszínre.

A nyomozást a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) vezeti. Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra bízták.

🔴 Paris: un attentat déjoué devant la Bank of America



Magas fenyegetettségi szint az EU-ban

Március elején robbanás történt Belgiumban, a liège-i zsinagóga előtt, majd néhány nappal később tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. Március 25-én, szerdán a brit rendőrség két férfit tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük lehet ahhoz a tűzhöz, amely négy, a zsidó közösséghez tartozó mentőautót pusztított el egy londoni zsinagóga közelében hétfő hajnalban.