Hatalmas botrány körvonalazódik: ifjabb Donald Trump kitálalt az ukrán korrupcióról + videó

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, minden jel arra utal, hogy Zelenszkijék az amerikai választásokba is be akartak avatkozni. Az amerikai elnök fia, ifjabb Donald Trump egy videóban súlyos állításokat fogalmazott meg az ukrán vezetéssel szemben. A lehallgatásokon alapuló információ szerint Ukrajna amerikai pénzeket próbált visszacsatornázni az Egyesült Államokba politikai céllal – számolt be róla az elnök fia egy Rumble-ön megosztott videóban.

És ha már a csalásokról van szó, őszintén szólva, ez lehet a legnagyobb közülük

– mondta Trump Jr, majd hozzátette, hogy egy egészen elképesztő hírről van szó. Elmondása szerint az amerikai titkosszolgálat, az NSA lehallgatta az ukrán kormány kommunikációját, ahol egy olyan tervről egyeztettek, hogy az ukrán tisztaenergia-projektekre szánt több száz millió amerikai adófizetői dollárt visszacsatornázzák az Egyesült Államokba. A vádak szerint a pénz célállomása konkrétan politikai szervezetek lettek volna.