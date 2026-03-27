Orbán Viktor: Mindent, amit az elmúlt 16 évben felépítettünk, a Tiszával elvinné a víz. Ki akarnak zsebelni bennünket

Hatalmas botrány körvonalazódik: ifjabb Donald Trump kitálalt az ukrán korrupcióról + videó

Ahogy korábban beszámoltunk róla, egyre több jel utal arra, hogy az ukrán vezetés megkísérelhette befolyásolni a 2024-es amerikai elnökválasztást. Most újabb fordulatot vett az ügy: ifjabb Donald Trump hírszerzési információkra hivatkozva azt állítja, hogy Kijev titokban az amerikai segélyek visszacsatornázását tervezhette a Demokrata Párt finanszírozására. A frissen feloldott titkosítású dokumentumokra alapozva az elnök fia az amerikai történelem legnagyobb külföldi választási beavatkozási botrányaként beszél az esetről.

2026. 03. 27. 16:18
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Mint azt a Magyar Nemzet megírta, minden jel arra utal, hogy Zelenszkijék az amerikai választásokba is be akartak avatkozni. Az amerikai elnök fia, ifjabb Donald Trump egy videóban súlyos állításokat fogalmazott meg az ukrán vezetéssel szemben. A lehallgatásokon alapuló információ szerint Ukrajna amerikai pénzeket próbált visszacsatornázni az Egyesült Államokba politikai céllal – számolt be róla az elnök fia egy Rumble-ön megosztott videóban.

Donald Trump Jr. speaks on stage during Turning Point's annual AmericaFest conference in Phoenix, Arizona on December 21, 2025. This years conference commemorates the late right-wing activist Charlie Kirk, who was fatally shot on a Utah college campus in September, sparking an outpouring of grief among conservatives and prompting President Donald Trump to threaten a crackdown on the "radical left." (Photo by Olivier Touron / AFP)
Fotó: AFP

És ha már a csalásokról van szó, őszintén szólva, ez lehet a legnagyobb közülük

– mondta Trump Jr, majd hozzátette, hogy egy egészen elképesztő hírről van szó. Elmondása szerint az amerikai titkosszolgálat, az NSA lehallgatta az ukrán kormány kommunikációját, ahol egy olyan tervről egyeztettek, hogy az ukrán tisztaenergia-projektekre szánt több száz millió amerikai adófizetői dollárt visszacsatornázzák az Egyesült Államokba. A vádak szerint a pénz célállomása konkrétan politikai szervezetek lettek volna.

Találjátok ki, hová, srácok: Joe Biden 2024-es újraválasztási kampányába és a demokraták finanszírozására

 – mondta, majd hangsúlyozta, hogy ezt nem ő találta ki, ezek alátámasztott hírszerzési információk. Az elnök fia részletesen beszélt a feltételezett mechanizmusról is: az amerikai támogatásokat a USAID alvállalkozóin keresztül elküldték Ukrajnába, így a pénzt szinte lehetetlen volt nyomon követni, eközben az ukrán fél azt fontolgatta, hogy ezt a pénzt visszaküldik a Demokrata Pártnak és Joe Biden kampányának. A beszédben külön kiemelte, hogy a titkosítás alól feloldott jelentés szerint:

A kiosztott pénzeszközök 90 százaléka a a demokratákhoz… kerülne.

A terv részletei között azt is említette, hogy hamis infrastrukturális projekteket hoztak volna létre, amelyekről tudták, hogy végül elutasítják őket, ám addigra a pénzt már elköltötték volna, így lehetetlen lett volna azt visszakérni. Kijelentette továbbá, 

nincs bizonyíték arra, hogy a Biden-adminisztráció valaha is kivizsgálta az ügyet. Egyszerűen eltemették.

A politikus szerint az ügy más visszaélésekkel együtt vizsgálandó, korrupció van mindenhol és ennek véget kell vetni. Hangsúlyozta, hogy 

Több mint 100 milliárd dollárt küldtünk Ukrajnába [...] most kiderül, hogy az ukrán tisztviselők szó szerint azt tervezték, hogy azt a pénzt visszaküldik a Demokrata Pártnak?

Összegzésként kijelentette, hogy az eset potenciálisan az amerikai történelem legnagyobb külföldi választási beavatkozási botránya, amelyet teljeskörűen ki kell vizsgálni.

https://rumble.com/embed/v75h6ik/?pub=4

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu