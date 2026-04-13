Történelmi döntés Ausztráliában: először vezeti nő a hadsereget

Anthony Albanese miniszterelnök hangsúlyozta: az ausztrál hadsereg 125 éves történetében most először történik meg, hogy nő kerül az élére. A döntést Richard Marles védelmi miniszter is „mélyen történelmi pillanatnak” nevezte, kiemelve, hogy az új vezető kinevezése fontos üzenetet hordoz a jelenleg szolgáló és a jövőben pályára készülő nők számára.

Az 55 éves Coyle 1987-ben lépett be a hadseregbe, és azóta számos magas rangú parancsnoki beosztást töltött be. Kinevezésével nemcsak a hadsereg, hanem az ausztrál fegyveres erők bármely haderőneme élén is ő lesz az első nő.

Az ausztrál hadsereg katonái egy hadgyakorlaton (Fotó: Anadolu/AFP/Daniel Ceng(

Ausztrália növeli a női katonák számát

A lépés egy szélesebb reformfolyamat része: az Ausztrál Védelmi Erők célja, hogy növelje a nők arányát a fegyveres erőkben. Jelenleg a nők a teljes állomány mintegy 21 százalékát, míg a vezetői pozíciók 18,5 százalékát teszik ki, a cél pedig, hogy ez az arány 2030-ra elérje a 25 százalékot.

A változtatások hátterében az is áll, hogy az utóbbi időszakban több vád érte a hadsereget rendszerszintű szexuális zaklatás és diszkrimináció miatt. Tavaly októberben csoportos keresetet is benyújtottak, amely szerint az ADF nem védte meg megfelelően a női katonákat.

A vezetőváltás nemcsak a szárazföldi erőket érinti: a kormány egyúttal Mark Hammond altengernagyot nevezte ki az ADF élére, aki David Johnston admirálist váltja. A haditengerészet vezetését pedig Matthew Buckley ellentengernagy veszi át.