Történelmi döntés Ausztráliában: először vezeti nő a hadsereget

Történelmi jelentőségű döntést jelentett be Ausztrália kormánya: a jövőben először nő kerül a hadsereg élére, a védelmi vezetés átalakításának részeként.

Forrás: Reuters2026. 04. 13. 23:59
Susan Coyle altábornagy Forrás: AFP
Ausztrália hadseregét nő vezeti. A hivatalos közlés szerint Susan Coyle altábornagy, a jelenlegi összhaderőnemi képességekért felelős vezető júliustól veszi át a szárazföldi haderő irányítását. Elődjét, Simon Stuart altábornagyot váltja a poszton, írta a Reuters.

Anthony Albanese miniszterelnök hangsúlyozta: az ausztrál hadsereg 125 éves történetében most először történik meg, hogy nő kerül az élére. A döntést Richard Marles védelmi miniszter is „mélyen történelmi pillanatnak” nevezte, kiemelve, hogy az új vezető kinevezése fontos üzenetet hordoz a jelenleg szolgáló és a jövőben pályára készülő nők számára.

Az 55 éves Coyle 1987-ben lépett be a hadseregbe, és azóta számos magas rangú parancsnoki beosztást töltött be. Kinevezésével nemcsak a hadsereg, hanem az ausztrál fegyveres erők bármely haderőneme élén is ő lesz az első nő.

Az ausztrál hadsereg katonái egy hadgyakorlaton (Fotó: Anadolu/AFP/Daniel Ceng(

Ausztrália növeli a női katonák számát

A lépés egy szélesebb reformfolyamat része: az Ausztrál Védelmi Erők célja, hogy növelje a nők arányát a fegyveres erőkben. Jelenleg a nők a teljes állomány mintegy 21 százalékát, míg a vezetői pozíciók 18,5 százalékát teszik ki, a cél pedig, hogy ez az arány 2030-ra elérje a 25 százalékot.

A változtatások hátterében az is áll, hogy az utóbbi időszakban több vád érte a hadsereget rendszerszintű szexuális zaklatás és diszkrimináció miatt. Tavaly októberben csoportos keresetet is benyújtottak, amely szerint az ADF nem védte meg megfelelően a női katonákat.

A vezetőváltás nemcsak a szárazföldi erőket érinti: a kormány egyúttal Mark Hammond altengernagyot nevezte ki az ADF élére, aki David Johnston admirálist váltja. A haditengerészet vezetését pedig Matthew Buckley ellentengernagy veszi át.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
