Petri Bernadett: Brüsszel bosszúterve Magyarország ellen irányul

„A brüsszeli hibás politikának egyre súlyosabb következményei vannak, ezeket a hatásokat az európai emberek napi szinten tapasztalják, érzik a saját pénztárcájukon, elszenvedik a közbiztonság romlását, életminőségük leépülését. Magyarország nemzeti kormánya készen áll arra, hogy ezekre a következményekre újabb négy esztendőn keresztül figyelmeztesse a jelenlegi uniós elitet, blokkolja azokat az irányokat, amelyek sértik a magyar érdekeket, és alternatívát kínáljon” – mondta Petri Bernadett.

Ez veszélyes a brüsszeli hatalomra nézve. Lendületet adunk a patrióta összefogásnak, amely nemzetközi szinten is hatékony és egyre erősebb ellenzéke a mai brüsszeli vezetésnek. Az uniós elit szeretne tehát leszámolni ellenzékének legerősebb tagjával, egy politikai erővel, amely 16 éve kormányon van, és ráadásul – ez brüsszeli szemmel lehetetlennek tűnik – 16 éve pontosan ugyanazt mondja

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve:

„A minősített többségi döntéshozatal kiterjesztése, a „hajlandók koalíciójának” erősítése, a források feltételekhez kötése vagy akár a szavazati jog korlátozásának felvetése mind ezt a kettős célt szolgálják: revansot venni Magyarországon és bebiztosítani a hatalmukat. A Tisza Párt a jelenlegi brüsszeli vezetés hatalmon maradásának alapfeltétele. Éppen ezért számukra semmi sem drága, hogy ezt elérjék.

Arról, hogy Brüsszel miért akarja megszüntetni a magyar rezsicsökkentést, Petri Bernadett azt mondta:

A rezsicsökkentés szembemegy a piaci felsőbbrendűség brüsszeli elvével. Pedig az európai integráció eredeti ígérete nem a piac önmagáért való kiteljesítése volt, hanem egy olyan politikai és gazdasági közösség létrehozása, amely képes biztosítani a békét, a jólétet és a társadalmi stabilitást. Az elmúlt nagyjából 15 évben azonban az Európai Bizottság jogértelmezési és szakpolitikai gyakorlata egyre következetesebben a piaci logika elsőbbségét érvényesítette, mindez pedig ráadásul jól illeszkedik az EU föderalista céljaihoz is. Döntsön a piac, szabályozzon a piac, ismerős ez még valahonnan, ha jobban megnézzük, méghozzá a Tisza Párt »szakértőinek« kijelentéseiből.

A politikus kiemelte: