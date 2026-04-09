Ukrajnában ma már nemcsak a harctéren, hanem a mindennapokban is jelen van a háború. Férfiak milliói élnek folyamatos félelemben, attól tartva, hogy bármikor behívhatják őket. A hivatalos adatok szerint mintegy kétmillióan próbálják elkerülni a sorozást, miközben százezrek a fronton szolgálók közül is eltűntek vagy elhagyták egységüket – írja a HAON.
Bujkáló férfiak, szétszakadó családok – a sorozás elől menekülnek Ukrajnában
Ukrajnában nemcsak a fronton zajlik a háború: a hátországban is egyre többen küzdenek a túlélésért. Alig pár órára Hajdúböszörménytől milliók bujkálnak, családok szakadnak szét, miközben sokak számára a katonai szolgálat egyet jelent a bizonytalan visszatéréssel.
A háború elején sokan még önként jelentkeztek, ma azonban egyre többen tekintenek a katonai szolgálatra úgy, mint egy egyirányú útra. A hosszúra nyúló harcok, a veszteségek és a kimerültség miatt sokan inkább bujkálnak vagy megpróbálnak külföldre menekülni.
Egyesek hónapokig ki sem mozdulnak otthonról, mások a Kárpátokon át próbálnak eljutni külföldre. Közben családok kerülnek nehéz helyzetbe: sokan idős szülőket vagy gyerekeket hagynának hátra, ha bevonulnának.
A hadköteles korú férfiak pedig rettegésben élnek. Megrázó felvételek láttak napvilágot az ukrajnai kényszersorozás kegyetlen gyakorlatáról, amelyek egyre szélesebb körben váltanak ki felháborodást.
További Külföld híreink
A fronton szolgálók is egyre kimerültebbek. Vannak, akik évek óta harcolnak megszakítás nélkül, pihenő nélkül, ami tovább erősíti a félelmet azokban, akik még nem kerültek a frontra.
A háború így nemcsak a frontvonalakon, hanem az emberek életében is pusztít. Ukrajnában ma sokak számára a túlélés azt is jelenti, hogy megpróbálják elkerülni a besorozást, miközben a bizonytalanság és a félelem a mindennapok részévé vált.
További Külföld híreink
Borítókép: Katonaság – illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!