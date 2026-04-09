Bujkáló férfiak, szétszakadó családok – a sorozás elől menekülnek Ukrajnában

Ukrajnában nemcsak a fronton zajlik a háború: a hátországban is egyre többen küzdenek a túlélésért. Alig pár órára Hajdúböszörménytől milliók bujkálnak, családok szakadnak szét, miközben sokak számára a katonai szolgálat egyet jelent a bizonytalan visszatéréssel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 12:12
Katonaság – illusztráció (Fotó: AFP)
Ukrajnában ma már nemcsak a harctéren, hanem a mindennapokban is jelen van a háború. Férfiak milliói élnek folyamatos félelemben, attól tartva, hogy bármikor behívhatják őket. A hivatalos adatok szerint mintegy kétmillióan próbálják elkerülni a sorozást, miközben százezrek a fronton szolgálók közül is eltűntek vagy elhagyták egységüket – írja a HAON.

A háború elején sokan még önként jelentkeztek, ma azonban egyre többen tekintenek a katonai szolgálatra úgy, mint egy egyirányú útra. A hosszúra nyúló harcok, a veszteségek és a kimerültség miatt sokan inkább bujkálnak vagy megpróbálnak külföldre menekülni.

Egyesek hónapokig ki sem mozdulnak otthonról, mások a Kárpátokon át próbálnak eljutni külföldre. Közben családok kerülnek nehéz helyzetbe: sokan idős szülőket vagy gyerekeket hagynának hátra, ha bevonulnának.

A hadköteles korú férfiak pedig rettegésben élnek. Megrázó felvételek láttak napvilágot az ukrajnai kényszersorozás kegyetlen gyakorlatáról, amelyek egyre szélesebb körben váltanak ki felháborodást.

A fronton szolgálók is egyre kimerültebbek. Vannak, akik évek óta harcolnak megszakítás nélkül, pihenő nélkül, ami tovább erősíti a félelmet azokban, akik még nem kerültek a frontra.

A háború így nemcsak a frontvonalakon, hanem az emberek életében is pusztít. Ukrajnában ma sokak számára a túlélés azt is jelenti, hogy megpróbálják elkerülni a besorozást, miközben a bizonytalanság és a félelem a mindennapok részévé vált.

Magyar Péter és Ukrajna: folyamatos kapcsolattartás a háttérben

A Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. 

A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

A Tisza Párt vezérének jelenléte az idei müncheni biztonsági konferencián is egyértelművé tette, hogy a háttérben folyamatosan egyeztetnek.

Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

