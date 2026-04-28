hamis pénzUkrajnaLengyelországbűnözői csoport

Lengyelországban lecsaptak egy hamisítóhálózatra

A lengyel hatóságok megakadályozták, hogy hatalmas mennyiségű hamis euró kerüljön forgalomba, amelynek egy részét az ukrán piacra szánták. Az akció során négy, szervezett bűnözői csoporthoz tartozó személyt vettek őrizetbe.

Forrás: Ukrajinszka Pravda2026. 04. 28. 10:40
Illusztráció euró bankjegyek Fotó: Romain Doucelin Forrás: Hans Lucas/AFP
A razzia során úgynevezett próbabankjegyeket is találtak, amelyeket általában a biztonsági rendszerek – például ATM-ek – tesztelésére használnak. 

A hamis pénz Ukrajnába került volna 

A hatóságok megállapítása szerint a készülő hamis pénz egy részét Ukrajnában hozták volna forgalomba.

A letartóztatások során készpénzt más valutákban, gyűjtői érméket, valamint fegyvereket és lőszert is lefoglaltak. A gyanúsítottakat szervezett bűnözői csoportban való részvétellel és pénzhamisítással vádolják.

Az ügyészség indítványára a bíróság két gyanúsított esetében három hónapos előzetes letartóztatást rendelt el, míg a többieket óvadék ellenében szabadlábra helyezték, rendőri felügyelet mellett. Számukra megtiltották az ország elhagyását.

A gyanúsítottakat akár 25 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

Borítókép: Illusztráció euróbankjegyek (Fotó: Hans Lucas/AFP/Thibaut Durand)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
