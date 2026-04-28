Lengyelországban lecsaptak egy hamisítóhálózatra

A razzia során úgynevezett próbabankjegyeket is találtak, amelyeket általában a biztonsági rendszerek – például ATM-ek – tesztelésére használnak.

A hamis pénz Ukrajnába került volna

A hatóságok megállapítása szerint a készülő hamis pénz egy részét Ukrajnában hozták volna forgalomba.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działając na polecenie małopolskiego wydziału @PK_GOV_PL zatrzymali 4 Polaków w wieku od 44 do 71 lat – członków zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów… pic.twitter.com/gnESHAQZoq — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 27, 2026

A letartóztatások során készpénzt más valutákban, gyűjtői érméket, valamint fegyvereket és lőszert is lefoglaltak. A gyanúsítottakat szervezett bűnözői csoportban való részvétellel és pénzhamisítással vádolják.

Az ügyészség indítványára a bíróság két gyanúsított esetében három hónapos előzetes letartóztatást rendelt el, míg a többieket óvadék ellenében szabadlábra helyezték, rendőri felügyelet mellett. Számukra megtiltották az ország elhagyását.

A gyanúsítottakat akár 25 év szabadságvesztésre is ítélhetik.