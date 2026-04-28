Lengyelországban lecsaptak egy hamisítóhálózatra

A razzia során úgynevezett próbabankjegyeket is találtak, amelyeket általában a biztonsági rendszerek – például ATM-ek – tesztelésére használnak.
A hamis pénz Ukrajnába került volna
A hatóságok megállapítása szerint a készülő hamis pénz egy részét Ukrajnában hozták volna forgalomba.
A letartóztatások során készpénzt más valutákban, gyűjtői érméket, valamint fegyvereket és lőszert is lefoglaltak. A gyanúsítottakat szervezett bűnözői csoportban való részvétellel és pénzhamisítással vádolják.
Az ügyészség indítványára a bíróság két gyanúsított esetében három hónapos előzetes letartóztatást rendelt el, míg a többieket óvadék ellenében szabadlábra helyezték, rendőri felügyelet mellett. Számukra megtiltották az ország elhagyását.
A gyanúsítottakat akár 25 év szabadságvesztésre is ítélhetik.
