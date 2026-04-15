Börtönbe kerül a kínai férfi, aki több ezer hangyát akart kicsempészni Kenyából

A bíróság megállapította, hogy a férfi több mint kétezer hangyát szállított, köztük kerti hangyakirálynőket is, amelyek a gyűjtők körében különösen értékesnek számítanak. Egy-egy példány akár több száz dollárt is érhet a nemzetközi piacon.

Az ítélet indoklásában a bíró hangsúlyozta, hogy az illegális kereskedelem komoly veszélyt jelent az ökoszisztémára, ezért „szigorú, visszatartó erejű ítéletre van szükség”. A BBC beszámolója szerint a férfi kezdetben tagadta a vádakat, később azonban bűnösnek vallotta magát.

A kenyai hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az utóbbi időben egyre nő a kereslet a ritka rovarok iránt Európában és Ázsiában, ami újabb kihívás elé állítja a természetvédelmi szervezeteket.