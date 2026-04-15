Egy év börtönbüntetésre ítélte egy nairobi bíróság azt a kínai férfit, aki több ezer élő hangyát próbált meg kicsempészni Kenyából – írta meg a BBC. A hatóságok a férfit még márciusban tartóztatták le a repülőtéren, amikor Kínába akart utazni, és poggyászában nagy mennyiségű hangyát találtak.
Börtönbe kerül a kínai férfi, aki több ezer hangyát akart kicsempészni Kenyából
Egy év börtönbüntetésre ítéltek Kenyában egy kínai állampolgárt, aki több mint kétezer élő hangyát próbált kivinni az országból. A hatóságok szerint az illegális állatkereskedelem egyre inkább kiterjed a rovarokra is.
A bíróság megállapította, hogy a férfi több mint kétezer hangyát szállított, köztük kerti hangyakirálynőket is, amelyek a gyűjtők körében különösen értékesnek számítanak. Egy-egy példány akár több száz dollárt is érhet a nemzetközi piacon.
Az ítélet indoklásában a bíró hangsúlyozta, hogy az illegális kereskedelem komoly veszélyt jelent az ökoszisztémára, ezért „szigorú, visszatartó erejű ítéletre van szükség”. A BBC beszámolója szerint a férfi kezdetben tagadta a vádakat, később azonban bűnösnek vallotta magát.
A kenyai hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az utóbbi időben egyre nő a kereslet a ritka rovarok iránt Európában és Ázsiában, ami újabb kihívás elé állítja a természetvédelmi szervezeteket.
A kölni vámhatóság egészen szokatlan csempészettel szembesült tavaly a Köln–Bonn repülőtéren: egy Vietnámból érkezett, süteményszállítmánynak feltüntetett csomagban 1500 fiatal madárpókot találtak. Az állatokat apró műanyag tégelyekbe zárva, egy héthetes szállítmányban próbálták becsempészni Németországba, azonban az élőlények egy része elpusztult az út során.
A vámellenőrök figyelmét azonnal felkeltette a csomagból áradó feltűnő szag, amely semmilyen hasonlóságot nem mutatott az édességekével. Az iratokban süteményként feltüntetett szállítmány valójában élő állatokat rejtett.
A kollégáimat gyakran érik meglepetések a világ minden tájáról érkező illegális küldemények miatt, de az még a legtapasztaltabb munkatársakat is megdöbbentette, hogy a csomagban mintegy 1500, apró műanyag tégelybe helyezett fiatal madárpókot találtak
– mondta Jens Ahland, a kölni vámhivatal szóvivője.
Borítókép: Több mint kétezer hangyát találtak a bőröndben (Fotó: AFP)
