ENSZ-program segítségével érkezett Németországba a gyilkos migráns

Hamburgot nemrég tragédia rázta meg, miután egy bevándorló a metró elé lökött egy fiatal nőt. A férfiról később kiderült, hogy egy ENSZ-programban érkezett Németországba 2024 végén.

2026. 02. 03. 19:45
Fotó: DPA Forrás: DPA
Hamburgot nemrég szörnyű tragédia rázta meg: egy migráns férfi magával rántott egy fiatal nőt a metró alá. A német sajtó azóta hozzáfért a férfi adataihoz, ami alapján kiderült, hogy egy ENSZ-program segítségével érkezett Németországba még 2024 végén – írja a Brussel Signal

Egy ENSZ program részeként érkezett az országba a migráns férfi, aki magával és egy fiatal nővel is végzett Hamburgban
Fotó: DPA

Ariop Moses P. esete tanulságos a német migrációs helyzet szempontjából. A dél-szudáni férfi repülőgéppel érkezett Németországba egy, az ENSZ által működtetett humanitárius programban. Szüleit iszlamista harcosok ölték meg, így 12 éves korában egy kenyai menekülttáborba került, ahol tíz éven át élt.

2024-ben az ENSZ tisztviselői a férfit a német áttelepítési program egyik jelöltjének választották.

Ariop Moses P. egyike volt annak az 514 dél-szudáni állampolgárnak, akik 2024. január 1. és 2025. június 30. között Németországba érkeztek az áttelepítési programban. Az ország összesen 6912 menekültet fogadott be ebben az időszakban. Többségük szíriai és afgán volt, őket követték a szudáni, dél-szudáni, szomáliai és kongói állampolgárok.

2024-ben Németország állítólag 45 millió eurót költött repülőjegyekre, orvosi ellátásra és a program résztvevőinek szóló kezdeti orientációs tanfolyamokra.

A programot azóta felszámolták, azonban a különböző NGO-k azért lobbiznak a német államnál, hogy a még át nem telepített, de a programban elfogadott jelöltek bejussanak az országba. 

Ariop Moses P. az információk szerint egy menekülteknek fenntartott hamburgi szálláson élt, ahol szobatársai erőszakos hajlamai miatt időzített bombának nevezték. – Mindannyian nagy, őrült afrikainak hívtuk. Sok alkoholt ivott, és gyakran agresszív volt – mondta az egyik szomszéd. 

Két nappal a metrógyilkosság előtt a férfi állítólag több német rendőrt is megtámadott, akiket arra a helyszínre riasztottak, ahol a dél-szudáni bevándorló tombolni kezdett Hamburg egyik legnagyobb bordélyházában. A férfit rövid időre őrizetbe vették, ám később szabadon engedték.

Január 29-én este 10 óra körül Ariop Moses P. belépett az U3-as metróvonal Wandsbek Markt állomására. A szemtanúk elmondása szerint a férfi tántorgott a peronon, látszólag részegen, mielőtt odalépett volna egy nagyon fiatal nőhöz.

– Magammal viszlek – állítólag ezt mondta a nőnek, mielőtt magával húzta volna egy érkező szerelvény elé.

Ő és a nő azonnal meghaltak, utóbbit később Fatemeh Z.-ként azonosították, iráni állampolgár volt. Állítólag egy közeli, nőknek fenntartott menedékházban élt, ahová a családon belüli erőszak elől menekült.

 

Borítókép: Gyertyák és virágok a tragédia helyszínén a Wandsbek Markt állomáson (Fotó: AFP)

