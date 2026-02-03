ENSZ-program segítségével érkezett Németországba a gyilkos migráns

Hamburgot nemrég szörnyű tragédia rázta meg: egy migráns férfi magával rántott egy fiatal nőt a metró alá. A német sajtó azóta hozzáfért a férfi adataihoz, ami alapján kiderült, hogy egy ENSZ-program segítségével érkezett Németországba még 2024 végén – írja a Brussel Signal.

Fotó: DPA

Ariop Moses P. esete tanulságos a német migrációs helyzet szempontjából. A dél-szudáni férfi repülőgéppel érkezett Németországba egy, az ENSZ által működtetett humanitárius programban. Szüleit iszlamista harcosok ölték meg, így 12 éves korában egy kenyai menekülttáborba került, ahol tíz éven át élt.

2024-ben az ENSZ tisztviselői a férfit a német áttelepítési program egyik jelöltjének választották.

Ariop Moses P. egyike volt annak az 514 dél-szudáni állampolgárnak, akik 2024. január 1. és 2025. június 30. között Németországba érkeztek az áttelepítési programban. Az ország összesen 6912 menekültet fogadott be ebben az időszakban. Többségük szíriai és afgán volt, őket követték a szudáni, dél-szudáni, szomáliai és kongói állampolgárok.