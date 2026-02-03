Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Ellepik a kontinenst: fiatal, harcedzett férfiak érkeznek a migráción keresztül Európába

Tízezerszámra érkeznek a migránsok Európába a balkáni útvonalon keresztül. Az illegális bevándorlók útját erőszak és bűnözés kíséri. Most az is kiderült, hogy a migránsok hova tartanak leginkább az unión belül. Egy kutatás szerint Olaszország a leggyakoribb végső úti cél különösen Banglades, Pakisztán és Egyiptom állampolgárai számára. A szudániak legnagyobb arányban Franciaországba szeretnék folytatni útjukat, míg egyes iráni és palesztin területekről érkező migránsok Németországot részesítik előnyben. Egy kijózanító adat is napvilágot látott, a boszniai migránsok átlagéletkora 26 év, sőt, 99 százalékuk férfi.

Kozma Zoltán
2026. 02. 03. 9:15
Migránsok ostromolják Európát (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint 2025-ben Bosznia-Hercegovinában összesen 13 987 migránst regisztráltak. A migránsok továbbra is főként illegálisan érkeznek az országba, a belépések 66 százaléka Szerbiából, 34 százaléka pedig Montenegróból történik. A leggyakoribb illegális átlépési hely a Bratunac környéke, általában éjszaka, innen taxival vagy busszal folytatják útjukat.

Sok a migráns a Balkánon (Fotó: AFP)
Szarajevó buszpályaudvaráról rendszeresen indulnak csoportok Bihacs felé, miközben a déli határszakaszon, például Grude térségében is aktív útvonalak vezetnek Horvátország irányába. Az átlagos tartózkodási idő az országban csupán 17 nap.

A regisztrált migránsok átlagos életkora 26 év, és szinte mindannyian, 99 százalékban férfiak.

A leggyakoribb származási országok Afganisztán, Szudán, Marokkó, Egyiptom és Banglades. A legtöbben gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, de jelentős részük háború, fegyveres konfliktus, személyes erőszak vagy az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés miatt indult útnak. Az utazásuk a származási ország elhagyásától számítva átlagosan 368 napig tartott, mire elérték Boszniát, és a migránsok 82 százaléka csoportosan kelt útra.

Európa megtelik a migránsokkal

Közel 30 százalékuk legalább egyszer már megpróbálta átlépni a horvát határt, 97 százalékuk jelezte, hogy újra próbálkozni fog. Az illegális bevándorlók több mint fele, 59 százalékuk bevallotta, hogy legalább egyszer igénybe vett embercsempészt, leginkább a Törökország és Bosznia közötti szakaszon, átlagosan 

4273 euróért, ami általában illegális határátlépést és szervezett szállítást foglalt magában. 

A leggyakoribb végcél Olaszország, különösen a bangladesi, pakisztáni és egyiptomi migránsok körében, a szudániak többsége Franciaországot célozza, míg az irániak és a palesztin területekről érkezők gyakran Németországot részesítik előnyben.

Különösen feltűnő a szudáni migránsok számának robbanásszerű növekedése: 2025-ben 394 szudánit regisztráltak, szemben a 2024-es 34-gyel. Mindannyian a háborút említették kizárólagos okként, útvonaluk jellemzően Líbián és Görögországon át vezetett a Nyugat-Balkánra.

A decemberi sebezhetőségi felmérések során 1173 migránst vizsgáltak meg, és ezek 56 százaléka bizonyult fokozott védelemre szoruló, sérülékeny személynek. A leggyakoribb problémák a hosszú utazás miatti kimerültség, a megfelelő szállás, élelem és alapvető orvosi ellátás hiánya voltak.

Hány migráns van Szerbiában, és mi várható 2026-ban?

A Szerbián áthaladó migránsok leggyakrabban Afganisztánból, Egyiptomból, Marokkóból, Törökországból és Szíriából érkeznek. Jelenleg hat befogadó- és menedékkérő-központ működik, amelyekben 235 ember tartózkodik – közölték a hatóságok.

A legfrissebb adatok szerint 2025 folyamán 9567 migránst regisztráltak.

Szerbiában stabil a migrációs helyzet, és minden illetékes intézmény folyamatosan együttműködik a migrációs áramlatok felelősségteljes nyomon követése és hatékony kezelése érdekében

 – nyilatkozták.

Kijelentették, hogy „Szerbia továbbra is fontos tranzitpont a menekültek és migránsok számára Európa felé, és a régió szolidaritásának szimbóluma.”

