Ellepik a kontinenst: fiatal, harcedzett férfiak érkeznek a migráción keresztül Európába

A Nemzetközi Migrációs Szervezet jelentése szerint 2025-ben Bosznia-Hercegovinában összesen 13 987 migránst regisztráltak. A migránsok továbbra is főként illegálisan érkeznek az országba, a belépések 66 százaléka Szerbiából, 34 százaléka pedig Montenegróból történik. A leggyakoribb illegális átlépési hely a Bratunac környéke, általában éjszaka, innen taxival vagy busszal folytatják útjukat.

Sok a migráns a Balkánon (Fotó: AFP)

Szarajevó buszpályaudvaráról rendszeresen indulnak csoportok Bihacs felé, miközben a déli határszakaszon, például Grude térségében is aktív útvonalak vezetnek Horvátország irányába. Az átlagos tartózkodási idő az országban csupán 17 nap.

A regisztrált migránsok átlagos életkora 26 év, és szinte mindannyian, 99 százalékban férfiak.

A leggyakoribb származási országok Afganisztán, Szudán, Marokkó, Egyiptom és Banglades. A legtöbben gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, de jelentős részük háború, fegyveres konfliktus, személyes erőszak vagy az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés miatt indult útnak. Az utazásuk a származási ország elhagyásától számítva átlagosan 368 napig tartott, mire elérték Boszniát, és a migránsok 82 százaléka csoportosan kelt útra.