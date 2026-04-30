Magyar Péter kém barátja akcióba lépett a Tisza győzelme után

Magyar Péter szerint ez lenne az első találkozó, az ukrán elnök szerint nem

Az ukrán elnök interjút adott a Buitenhof nevű YouTube-csatornának, amiben Magyarország is szóba került. Zelenszkij azt állította, hogy nem emlékszik pontosan mikor, de egy-két éve személyesen találkozott Magyar Péterrel. A leendő magyar miniszterelnök viszont egy sajtótájékoztatón ennek épp az ellenkezőjét mondta. Magyar Péter egy, a minisztériumokat bemutató sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy nem találkozott az ukrán elnökkel.

Azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon sem, sehogy sem, még egyszer mondom, nem ismerjük egymást

– szabadkozott a sajtótájékoztatón Magyar Péter.