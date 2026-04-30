A hazánkba kémkedéssel vádolt férfi ezután közölte: ő kárpátaljai magyarként kijelentheti, hogy az ő jogai nem sérültek. „Éppen ellenkezőleg – az állam lehetőségeket teremt a fejlődésre, és minden eszközünk megvan ahhoz, hogy teljes jogú ukrán állampolgárként érvényesüljünk” – fogalmazott.
Magyar Péter kém barátja akcióba lépett a Tisza győzelme után
Már meg is érkezett hízelegni a Tisza Párt vezetőjének kém barátja, Tseber Roland, aki éppen az ukrán demokráciáról áradozott egy nyílt levélben. Tseber Magyar Péter számára javaslatot tett egy közös munkacsoport felállítására a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése érdekében, arról viszont megfeledkezett, hogy a helyi magyarság milyen jogtiprások közepette kénytelen élni.
Tseber emellett azt is elárulta, hogy a napokban személyesen találkozott az elnöki hivatal vezetőjével, Kirilo Budanovval, aki megerősítette az ukrán fél készségét a konstruktív együttműködésre az ukrán–magyar kapcsolatok javítása és a kárpátaljai magyar közösséget érintő kérdések rendezése érdekében.
Éppen ezért javasoltam egy széles, közös munkacsoport létrehozását – mindkét ország állami intézményeinek képviselőivel, valamint a kárpátaljai magyar közösség széles körének bevonásával: oktatók, kulturális szereplők, üzleti szféra, civil szervezetek és egyházi képviselők részvételével. Készek vagyunk a valós, konstruktív munkára már most – még egy esetleges találkozó előtt is Volodimir Zelenszkij elnökkel
– írta.
Magyar Péter szerint ez lenne az első találkozó, az ukrán elnök szerint nem
Az ukrán elnök interjút adott a Buitenhof nevű YouTube-csatornának, amiben Magyarország is szóba került. Zelenszkij azt állította, hogy nem emlékszik pontosan mikor, de egy-két éve személyesen találkozott Magyar Péterrel. A leendő magyar miniszterelnök viszont egy sajtótájékoztatón ennek épp az ellenkezőjét mondta. Magyar Péter egy, a minisztériumokat bemutató sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy nem találkozott az ukrán elnökkel.
Azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon sem, sehogy sem, még egyszer mondom, nem ismerjük egymást
– szabadkozott a sajtótájékoztatón Magyar Péter.
Ugyanakkor az ukrán elnök egészen máshogy emlékszik erre. Zelenszkij szerint korábban már találkozott a leendő miniszterelnökkel, azonban úgy fest, ezt Magyar Péter elfelejtette.
Mielőtt miniszterelnök lett, egyszer ellátogatott Ukrajnába. Ez, nem is tudom, több mint egy éve, talán két éve volt. Igen, volt vele egy találkozóm. Ő akart velem találkozni
– mondta az ukrán elnök.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)
