Magyar Péterszlovákiai magyarságGubík László

Lehullott a lepel: Magyar Péter megfenyegette a felvidéki magyarság vezetőjét

Magyar Péter újabb kijelentése nemcsak a szlovákiai magyarság támogatásáról szólt, hanem kemény politikai fenyegetést is hordozott: a Tisza-kormány nevében gyakorlatilag ultimátumot fogalmazott meg. Magyar Péter ismét a Fidesz propagandát emlegette, s alapvető változásokat követelt a magyarországi pénzekkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 10:46
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án (Fotó:MTI/Hegedüs Róbert)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter közösségimédia-felületén arról tájékoztatott, hogy irodájában fogadta Gubík Lászlót, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökét.

Elmondta, hogy tájékoztatta az elnököt a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetéséről. Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány elkötelezett a felvidéki magyarok támogatása mellett. Kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartják a Benes-dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegető, valamint az uniós alapértékekkel ellentétes szlovák jogszabályt, továbbá a magyar származású szlovák állampolgárok földjének kártalanítás nélküli elvételét.

Hozzátette, hogy a Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésének középpontjában a magyarok érdekeinek védelme áll majd.

Egyúttal világossá tette, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén, és nem fogják elfogadni, hogy az ezekből működő szlovákiai magyar sajtótermékek Fidesz-propagandát közvetítsenek. Közölte azt is, hogy a Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg megvizsgálja az anyaországi támogatások felhasználását. 

Jelezte, hogy örömmel fogadta az elnök meghívását, és reményei szerint még a nyár folyamán ellátogat a felvidéki magyarokhoz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
