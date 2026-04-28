Lehullott a lepel: Magyar Péter megfenyegette a felvidéki magyarság vezetőjét

Magyar Péter közösségimédia-felületén arról tájékoztatott, hogy irodájában fogadta Gubík Lászlót, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnökét.
Elmondta, hogy tájékoztatta az elnököt a Robert Ficóval folytatott telefonbeszélgetéséről. Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány elkötelezett a felvidéki magyarok támogatása mellett. Kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartják a Benes-dekrétumokat kritizálókat börtönnel fenyegető, valamint az uniós alapértékekkel ellentétes szlovák jogszabályt, továbbá a magyar származású szlovák állampolgárok földjének kártalanítás nélküli elvételét.
