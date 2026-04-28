bűncselekményéletfogytig tartómerényletkísérletbörtönbüntetésTrump

Újabb részletek a Trump elleni merényletkísérletről: vádat emeltek az elkövető ellen

Az Egyesült Államok elnöke elleni gyilkosság kísérlete is szerepel a Cole Allen ellen emelt vádak között – jelentette be Todd Blanche amerikai megbízott igazságügyi miniszter hétfőn.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 7:06
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hozzátette, hogy az elnök elleni merényletkísérlet önmagában életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható, a további két vádpontban szereplő bűncselekmények 10 év, illetve 10 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel járhatnak.

Jeanine Pirro, Washington kerületi szövetségi ügyésze közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával. Világosnak nevezte, hogy a vádlott, Cole Allen Donald Trump elnök ellen kísérelt meg politikai gyilkosságot, valamint idézett a vádlott által a családtagjainak a bűncselekmény elkövetése előtt küldött üzenetből, ami alátámasztja a vádat.

Előzőleg Cole Allen megjelent a washingtoni szövetségi bíróságon, ahol Matthew Sharbaugh bíró ismertette a vádakat. 

A vádlottnak egyelőre nem kellett válaszolnia arra a kérdésre, hogy bűnösnek tartja-e magát, az egyetlen neki feltett kérdés arról szólt, hogy van-e bármilyen körülmény, ami gátolja, hogy megértse az eljárásról szóló jegyzőkönyvet, amire úgy válaszolt, hogy nincs.

A vádak ismertetésével egy időben nyilvánosságra hozták a rendőrségi büntetőfeljelentést, ami a nyomozás eddigi megállapításait is összefoglalja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013-14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
