Újabb részletek a Trump elleni merényletkísérletről: vádat emeltek az elkövető ellen

Hozzátette, hogy az elnök elleni merényletkísérlet önmagában életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható, a további két vádpontban szereplő bűncselekmények 10 év, illetve 10 évtől életfogytig tartó börtönbüntetéssel járhatnak.
Jeanine Pirro, Washington kerületi szövetségi ügyésze közölte, hogy a három vádpontot továbbiak egészíthetik majd ki a nyomozás előrehaladtával. Világosnak nevezte, hogy a vádlott, Cole Allen Donald Trump elnök ellen kísérelt meg politikai gyilkosságot, valamint idézett a vádlott által a családtagjainak a bűncselekmény elkövetése előtt küldött üzenetből, ami alátámasztja a vádat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!