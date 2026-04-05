Mamdani körül óriási botrány alakul

A fegyverviseléshez való jog régóta megosztja az amerikai társadalmat, miközben a progresszív baloldal következetesen szigorúbb fegyvertartási szabályozást sürget. Kritikusok szerint ez a szemlélet tükröződött Mamdani szerencsétlenül megfogalmazott reakciójában is. Úgy vélik, a liberális irányzat a büntetés-végrehajtás területén is átfogó reformokat szorgalmaz, ami tovább élezi a vitát.

Mamdaninak tehát kevés választása volt, hiszen progresszív szavazói haragját kockáztatta volna, ha erős büntetést helyez kilátásba az elkövetőkkel szemben.

A probléma azonban nagyon is valós, miután nemrég egy veteránt ölt meg egy bevándorló a városban, aki ráadásul mindezt fegyver nélkül tette. Az elkövető ugyanis nemes egyszerűséggel a metró alá lökte az idős férfit.