Úgy néz ki, New York baloldali polgármestere nem tud kiszakadni a progresszív baloldali politikus szerepéből. Zohran Mamdani éles kritikákkal néz szembe, miután egy tragikus körülmények között meggyilkolt kislány esete kapcsán a fegyvereket tette felelőssé a bűnözők helyett – írja az Origo.
Mamdani körül óriási botrány alakul
New York polgármesterének kijelentései nagy felháborodást váltottak ki a városban. Zohran Mamdani éles kritikákat kap, amiért egy tragikus körülmények között meggyilkolt, hét hónapos kislány ügyében nem az elkövetőket ítélte el, hanem a fegyvereket tette felelőssé.
„Nem ez az első családunk, amely átéli ezt a fájdalmat” – mondta Zohran Mamdani, miután szerda délután egy kóbor golyó halálosan megsebesített egy hét hónapos kislányt, Kaori Patterson-Moore-t Brooklynban. A lövést egy robogóval közlekedő fegyveres adta le egy feltételezhetően bandákhoz köthető incidens során.
Túl sok gyermek nem nőtt fel soha. Olyan szülőké, akiknek el kell temetni azt, akit a legjobban szerettek. Ezt nem fogadhatjuk el a városunkban. Nem lehetünk érzéketlenek erre a fájdalomra. A mai nap pusztító emlékeztető arra, hogy mennyi munka áll még előttünk a fegyveres erőszak elleni küzdelemben
– fogalmazott a baloldali polgármester.
A fegyverviseléshez való jog régóta megosztja az amerikai társadalmat, miközben a progresszív baloldal következetesen szigorúbb fegyvertartási szabályozást sürget. Kritikusok szerint ez a szemlélet tükröződött Mamdani szerencsétlenül megfogalmazott reakciójában is. Úgy vélik, a liberális irányzat a büntetés-végrehajtás területén is átfogó reformokat szorgalmaz, ami tovább élezi a vitát.
Mamdaninak tehát kevés választása volt, hiszen progresszív szavazói haragját kockáztatta volna, ha erős büntetést helyez kilátásba az elkövetőkkel szemben.
A probléma azonban nagyon is valós, miután nemrég egy veteránt ölt meg egy bevándorló a városban, aki ráadásul mindezt fegyver nélkül tette. Az elkövető ugyanis nemes egyszerűséggel a metró alá lökte az idős férfit.
Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere (Fotó: AFP)
