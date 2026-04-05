Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Zohran MamdaniNew Yorktragédia

Mamdani körül óriási botrány alakul

New York polgármesterének kijelentései nagy felháborodást váltottak ki a városban. Zohran Mamdani éles kritikákat kap, amiért egy tragikus körülmények között meggyilkolt, hét hónapos kislány ügyében nem az elkövetőket ítélte el, hanem a fegyvereket tette felelőssé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 6:14
Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy néz ki, New York baloldali polgármestere nem tud kiszakadni a progresszív baloldali politikus szerepéből. Zohran Mamdani éles kritikákkal néz szembe, miután egy tragikus körülmények között meggyilkolt kislány esete kapcsán a fegyvereket tette felelőssé a bűnözők helyett – írja az Origo.

Mamdani kijelentései felháborították a város lakóit
Mamdani kijelentései felháborították a város lakóit 
(Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

„Nem ez az első családunk, amely átéli ezt a fájdalmat” – mondta Zohran Mamdani, miután szerda délután egy kóbor golyó halálosan megsebesített egy hét hónapos kislányt, Kaori Patterson-Moore-t Brooklynban. A lövést egy robogóval közlekedő fegyveres adta le egy feltételezhetően bandákhoz köthető incidens során.

Túl sok gyermek nem nőtt fel soha. Olyan szülőké, akiknek el kell temetni azt, akit a legjobban szerettek. Ezt nem fogadhatjuk el a városunkban. Nem lehetünk érzéketlenek erre a fájdalomra. A mai nap pusztító emlékeztető arra, hogy mennyi munka áll még előttünk a fegyveres erőszak elleni küzdelemben

– fogalmazott a baloldali polgármester.

A fegyverviseléshez való jog régóta megosztja az amerikai társadalmat, miközben a progresszív baloldal következetesen szigorúbb fegyvertartási szabályozást sürget. Kritikusok szerint ez a szemlélet tükröződött Mamdani szerencsétlenül megfogalmazott reakciójában is. Úgy vélik, a liberális irányzat a büntetés-végrehajtás területén is átfogó reformokat szorgalmaz, ami tovább élezi a vitát.

Mamdaninak tehát kevés választása volt, hiszen progresszív szavazói haragját kockáztatta volna, ha erős büntetést helyez kilátásba az elkövetőkkel szemben.

A probléma azonban nagyon is valós, miután nemrég egy veteránt ölt meg egy bevándorló a városban, aki ráadásul mindezt fegyver nélkül tette. Az elkövető ugyanis nemes egyszerűséggel a metró alá lökte az idős férfit. 

Borítókép: Zohran Mamdani, New York polgármestere (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu