Egy mesterségesintelligencia-cég keresztény vezetőkhöz fordult tanácsért

Az Anthropic cég március végén mintegy tizenöt keresztény vezetőt hívott össze San Franciscó-i központjába egy kétnapos, zárt körű csúcstalálkozóra. A résztvevők katolikus és protestáns háttérből jöttek, és voltak köztük egyetemi szakemberek, valamint üzleti szereplők is. Arról is szó esett, hogy egy mesterséges intelligencia „Isten gyermekének” tekinthető-e – számolt be róla a Brussels Signal.

A Claude nevű chatbotot fejlesztő vállalat munkatársai azt szerették volna megtudni, miként lehetne alakítani a modell erkölcsi és spirituális működését.

Erre azért volt szükség, mert a felhasználók egyre összetettebb és nehezen kezelhető etikai kérdésekkel fordulnak a rendszerekhez.

A The Washington Postnak nyilatkozó résztvevők szerint a kezdeményezés nem puszta kirakat volt. Mint mondták, az Anthropic valódi érdeklődést mutatott a téma iránt. A megbeszélések során több érzékeny kérdést is érintettek. Szó esett arról, hogyan reagáljon a chatbot a gyászoló emberek kérdéseire, miként kommunikáljon azokkal, akiket az önkárosítás veszélye fenyeget, illetve hogyan kezelje az egzisztenciális dilemmákat.

Ilyen kérdés például az is, hogy egy mesterséges intelligencia miként viszonyulhat saját „leállásához” vagy halandóságához.

A résztvevők még azt is mérlegelték, hogy egy ilyen rendszer nevezhető-e „Isten gyermekének”. Az eseményen volt egy zárt körű vacsora is a cég kutatóival. Az Anthropic régóta egy olyan megközelítést követ, amely szerint a mesterséges intelligenciának hasznosnak kell lennie, és nem szabad ártania.

Brendan McGuire atya, aki korábban részt vett a Claude működési alapelveinek kidolgozásában, úgy fogalmazott: a vállalat „valami olyasmit teremtett, amiről még nem tudják pontosan, hogy mivé fog válni”.

Hozzátette: „Etikus gondolkodást kell beépítenünk a gépbe, hogy dinamikusan tudjon alkalmazkodni.” Meghan Sullivan filozófiaprofesszor szintén elismerően nyilatkozott. Mint mondta: „Egy évvel ezelőtt még nem mondtam volna, hogy az Anthropic egy olyan vállalat, amely törődik a vallási etikával.”