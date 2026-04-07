A világ első állama, ahol Dr. Mesterséges Intelligencia pszichiátriai gyógyszert ír fel

A program mellett szóló érvek kemény adatokon alapulnak: hivatalos állami adatok szerint 500 ezer utahi lakosnak nincs megfelelő hozzáférése mentális egészségügyi ellátáshoz. Vidéken a legnagyobb a baj, egyes megyékben egyetlen praktizáló pszichiáter sincs.

Amerikában az átlagos várakozási idő 67 nap, még az online telepszichiátria esetében is átlagosan 43 napot kell várnia a betegnek orvosra, így milliók maradnak időben történő ellátás nélkül. És akkor még nem esett szó a költségekről. A térítési díjak és az adminisztratív akadályok gyakran arra késztetik a betegeket, hogy késleltessék vagy teljesen kihagyják a gyógyszerfelírás megújítását: becslések szerint a betegek 40–50 százaléka nem szedi következetesen az előírt pszichiátriai gyógyszereit, ami növeli a visszaesés és a kórházi kezelés kockázatát.

Ezért április 3-án engedélyezték a Legion Health startup számára, hogy chatbotjuk havi 19 dollárért percek alatt felírja a már valódi orvos által korábban felírt gyógyszereiket. Kezdetben csak az utahi betegek használhatják a funkciót, de hamarosan más államokra is ki akarják terjeszteni a szolgáltatást.

Arthur MacWaters, a cég egyik alapítója a New York Postnak elmondta, az a hosszú távú céljuk, hogy olyan rendszert építsenek fel, amely három pillérre támaszkodik: a mesterséges intelligenciára, az orvosra és a klinikára. MacWaters azt jósolja, hogy

öt éven belül minden betegnek fog dolgozni a mesterséges intelligencia.

A Legion Health 15 alacsonyabb kockázatú fenntartó gyógyszerreceptet újíthat meg. A lista olyan gyakori antidepresszánsokat és szorongásoldókat tartalmaz, mint a fluoxetin (Prozac), a szertralin (Zoloft), a bupropion (Wellbutrin), az eszketaloprám (Lexapro) és a hidroxizin.

Kizárják az ellátásból azokat a betegeket, akik nemrégiben változtattak adagon vagy gyógyszeren, vagy az elmúlt évben pszichiátriai kórházi kezelésen estek át. Biztonsági okokból az első 250 receptmegújítást valós időben orvos felügyeli, a következő 1000 esetben azonban az MI önállóan dönt, de a felírást utólagos orvosi felülvizsgálatnak vetik alá. Ha mindkét fázis rendben zárul, a mesterséges intelligencia teljesen önállóan működhet mindössze véletlenszerű mintavételes ellenőrzésekkel.