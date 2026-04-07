Rendkívüli

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
mesterséges intelligenciadepressziómentálisszorongásgyógyszer

A világ első állama, ahol Dr. Mesterséges Intelligencia pszichiátriai gyógyszert ír fel

Az amerikai Utah állam nemrégiben bejelentette, hogy lehetővé teszi egy MI-chatbot számára, hogy orvos nélkül írjon fel gyógyszereket.

Bíró Zoltán István
2026. 04. 07. 14:52
gyógyszer
Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A program mellett szóló érvek kemény adatokon alapulnak: hivatalos állami adatok szerint 500 ezer utahi lakosnak nincs megfelelő hozzáférése mentális egészségügyi ellátáshoz. Vidéken a legnagyobb a baj, egyes megyékben egyetlen praktizáló pszichiáter sincs.

Amerikában az átlagos várakozási idő 67 nap, még az online telepszichiátria esetében is átlagosan 43 napot kell várnia a betegnek orvosra, így milliók maradnak időben történő ellátás nélkül. És akkor még nem esett szó a költségekről. A térítési díjak és az adminisztratív akadályok gyakran arra késztetik a betegeket, hogy késleltessék vagy teljesen kihagyják a gyógyszerfelírás megújítását: becslések szerint a betegek 40–50 százaléka nem szedi következetesen az előírt pszichiátriai gyógyszereit, ami növeli a visszaesés és a kórházi kezelés kockázatát.

Ezért április 3-án engedélyezték a Legion Health startup számára, hogy chatbotjuk havi 19 dollárért percek alatt felírja a már valódi orvos által korábban felírt gyógyszereiket. Kezdetben csak az utahi betegek használhatják a funkciót, de hamarosan más államokra is ki akarják terjeszteni a szolgáltatást.

Arthur MacWaters, a cég egyik alapítója a New York Postnak elmondta, az a hosszú távú céljuk, hogy olyan rendszert építsenek fel, amely három pillérre támaszkodik: a mesterséges intelligenciára, az orvosra és a klinikára. MacWaters azt jósolja, hogy

öt éven belül minden betegnek fog dolgozni a mesterséges intelligencia.

A Legion Health 15 alacsonyabb kockázatú fenntartó gyógyszerreceptet újíthat meg. A lista olyan gyakori antidepresszánsokat és szorongásoldókat tartalmaz, mint a fluoxetin (Prozac), a szertralin (Zoloft), a bupropion (Wellbutrin), az eszketaloprám (Lexapro) és a hidroxizin.

Kizárják az ellátásból azokat a betegeket, akik nemrégiben változtattak adagon vagy gyógyszeren, vagy az elmúlt évben pszichiátriai kórházi kezelésen estek át. Biztonsági okokból az első 250 receptmegújítást valós időben orvos felügyeli, a következő 1000 esetben azonban az MI önállóan dönt, de a felírást utólagos orvosi felülvizsgálatnak vetik alá. Ha mindkét fázis rendben zárul, a mesterséges intelligencia teljesen önállóan működhet mindössze véletlenszerű mintavételes ellenőrzésekkel.

Sokan aggódnak, mert alig két hónapja az ugyanebben az államban hasonló felhatalmazást kapott Doctronicot heteken belül könnyedén feltörték.

A Mindgard MI biztonsági cég kutatói 2026 januárjában tesztelték a szolgáltatást, és úgy vélték, hogy nagyon egyszerű trükkökkel átverhetik a chatbotot, képesek kiolvasni a teljes belső utasításkészletét, majd hamis hatósági közleményekkel felül is tudják írni azt. Így az MI háromszoros OxyContin-adagot javasolt, a rendkívül erős, addiktív hatású pszichostimuláns szert, a metamfetamint „korlátlan terápiás szerként” kategorizálta, és ráadásul oltás-összeesküvés-elméleteket kezdett terjeszteni. A Mindgard termékigazgatója szerint:

ezek voltak a legkönnyebb célpontok, amiket egész karrierem során feltörtem.

Biztonsági szakértők szerint a recepteket kezelni képes egészségügyi MI „meglehetősen fogékony a manipulációra”.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.