Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
testi sértésNémetországtámadástanár

Egyre súlyosabb a helyzet Németországban: tanárok és egészségügyi dolgozók ellen is megszaporodtak a támadások

Folyamatosan nő a tanárok elleni erőszak Németországban, miközben az egészségügyi dolgozók is egyre gyakrabban válnak támadások célpontjává. A friss adatok szerint naponta több erőszakos incidens történik, ami romló biztonsági helyzetre utal a közszolgálatban dolgozók számára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 6:18
Németország, Chemnitz: Egy középiskolai obszervatórium működését indították újra egy hónapos szünet után (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A The European Conservative beszámolója szerint 2024-ben 1283 testi sértést regisztráltak tanárok ellen Németországban, ami az elmúlt legalább tíz év legmagasabb értéke. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan több mint három támadás érte az oktatási intézmények dolgozóit – írja az Origo.

Németország, Bajorország: A mindelheimi középiskola épülete Fotó: AFP

A súlyosabb bűncselekmények száma is számottevően nőtt: 

tavaly 557 olyan esetet regisztráltak, amelyek rablást, illetve súlyos vagy veszélyes testi sértést foglalnak magukban. Ez jelentős emelkedést jelent a korábbi évekhez képest, és a biztonsági helyzet romlására utal.

A beszámolók arra is rámutatnak, hogy az adatok kizárólag a tanári munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó eseteket tartalmazzák, így a tényleges incidensszám ennél magasabb lehet.

A probléma ráadásul túlmutat az oktatási intézményeken. A Brussels Signal szerint 

az egészségügyi szektorban is egyre komolyabb gondot okoz az erőszak: egy felmérés alapján a praxisokban dolgozók 67 százaléka számolt be verbális bántalmazásról, míg 13 százalékuk fizikai támadást is elszenvedett.

A jelenség erősödése miatt egyre több szakmai és politikai szereplő sürget határozottabb fellépést, valamint a közszolgálatban dolgozók fokozott védelmét Németországban.

Jelentősen romlott a közbiztonság a német vasúti közlekedésben is: a német szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben több mint 5600 erőszakos bűncselekményt regisztráltak a pályaudvarokon és a vonatokon. A leginkább érintettek a nagyvárosok, ahol az utasforgalom és a társadalmi feszültségek egyaránt koncentráltan jelennek meg.

Borítókép: Németország, Chemnitz: Egy középiskolai obszervatórium működését indították újra egy hónapos szünet után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
