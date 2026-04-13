A The European Conservative beszámolója szerint 2024-ben 1283 testi sértést regisztráltak tanárok ellen Németországban, ami az elmúlt legalább tíz év legmagasabb értéke. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan több mint három támadás érte az oktatási intézmények dolgozóit – írja az Origo.
Egyre súlyosabb a helyzet Németországban: tanárok és egészségügyi dolgozók ellen is megszaporodtak a támadások
Folyamatosan nő a tanárok elleni erőszak Németországban, miközben az egészségügyi dolgozók is egyre gyakrabban válnak támadások célpontjává. A friss adatok szerint naponta több erőszakos incidens történik, ami romló biztonsági helyzetre utal a közszolgálatban dolgozók számára.
A súlyosabb bűncselekmények száma is számottevően nőtt:
tavaly 557 olyan esetet regisztráltak, amelyek rablást, illetve súlyos vagy veszélyes testi sértést foglalnak magukban. Ez jelentős emelkedést jelent a korábbi évekhez képest, és a biztonsági helyzet romlására utal.
A beszámolók arra is rámutatnak, hogy az adatok kizárólag a tanári munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó eseteket tartalmazzák, így a tényleges incidensszám ennél magasabb lehet.
A probléma ráadásul túlmutat az oktatási intézményeken. A Brussels Signal szerint
az egészségügyi szektorban is egyre komolyabb gondot okoz az erőszak: egy felmérés alapján a praxisokban dolgozók 67 százaléka számolt be verbális bántalmazásról, míg 13 százalékuk fizikai támadást is elszenvedett.
A jelenség erősödése miatt egyre több szakmai és politikai szereplő sürget határozottabb fellépést, valamint a közszolgálatban dolgozók fokozott védelmét Németországban.
Jelentősen romlott a közbiztonság a német vasúti közlekedésben is: a német szövetségi rendőrség adatai szerint 2025-ben több mint 5600 erőszakos bűncselekményt regisztráltak a pályaudvarokon és a vonatokon. A leginkább érintettek a nagyvárosok, ahol az utasforgalom és a társadalmi feszültségek egyaránt koncentráltan jelennek meg.
Borítókép: Németország, Chemnitz: Egy középiskolai obszervatórium működését indították újra egy hónapos szünet után (Fotó: AFP)
