Hetvenévesen a lövészárokban?

Németország hadereje évek óta komoly létszámválsággal néz szembe, amelyet a megváltozott európai biztonsági környezet és az orosz–ukrán háború csak még hangsúlyosabbá tett. Bastian Ernst, a Német Tartalékos Szövetség újonnan megválasztott elnöke a legutóbbi nyilatkozatában radikális javaslattal állt elő: a tartalékos katonák korhatárát ki kellene tolni a hetvenedik életévig – írja a Brussels Signal belga hírportál.

Egy javaslat szerint Németország 70 évre emelhetné a tartalékosok korhatárát (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Ernst, aki egyben a Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti képviselője is, az RND hírügynökségnek kifejtette, hogy a javaslat több szempontból is észszerű. Érvelése szerint az életkor kitolódása más társadalmi területeken is megfigyelhető, az emberek tovább maradnak fittek és munkaképesek.

Nem szabadna veszni hagyni azt az erőforrást és tudást, amellyel az élettapasztalattal és szakmai múlttal rendelkező emberek rendelkeznek

– fogalmazott a szövetség elnöke.

A javaslat hátterében egy egyértelmű kényszerhelyzet áll: a demográfiai piramis alján tátongó űr. Mivel a Bundeswehr képtelen elég fiatal újoncot megszólítani, Ernst szerint a „piramis másik végén” kellene embereket bevonni, hogy javítani tudjanak a csapnivaló statisztikákon. A tartalékosok tudása és rutinja elengedhetetlen a modern elrettentéshez, különösen egy olyan időszakban, amikor a német haderőnek bizonyítania kellene cselekvőképességét – érvel a képviselő.

A korhatár emelése mellett a szövetség egy másik fajsúlyos változtatást is sürget. Jelenleg a tartalékosok behívásához és a gyakorlatokon való részvételéhez mind a katonának, mind a munkáltatójának hozzá kell járulnia. Ernst szerint azonban véget kellene vetni annak a gyakorlatnak, hogy a cégek vétójoggal rendelkezzenek a honvédelmi feladatok felett.

A munkáltatóknak ne legyen joguk kifogást emelni, ha egy tartalékost gyakorlatra hívnak be

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a katonákat természetesen nem kényszerítenék, de a gazdasági szereplőknek meg kell érteniük: a biztonságos Németország az üzleti élet alapvető érdeke is.

A javaslat időzítése nem véletlen. Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter jelenleg is dolgozik a tartalékos szolgálatot szabályozó új törvényen, amelyet várhatóan a nyáron terjesztenek a parlament elé. A miniszter a napokban mutatja be Németország új katonai stratégiáját is, amelynek központi eleme a haderő modernizálása és a létszámhiány kezelése.