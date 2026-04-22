németországbundeswehrnémet tartalékos szövetség

Hetvenévesen a lövészárokban?

A német Bundeswehr krónikus létszámhiánnyal küzd, a megoldást pedig a jelek szerint az idősebb generációkban látják. A Német Tartalékos Szövetség javaslata szerint Németországnak 65-ről 70 évre kellene emelni a tartalékos szolgálat felső korhatárát, mivel a fiatalok körében egyre kevésbé vonzó a katonai pálya.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 4:00
Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németország hadereje évek óta komoly létszámválsággal néz szembe, amelyet a megváltozott európai biztonsági környezet és az orosz–ukrán háború csak még hangsúlyosabbá tett. Bastian Ernst, a Német Tartalékos Szövetség újonnan megválasztott elnöke a legutóbbi nyilatkozatában radikális javaslattal állt elő: a tartalékos katonák korhatárát ki kellene tolni a hetvenedik életévig – írja a Brussels Signal belga hírportál.

Egy javaslat szerint Németország 70 évre emelhetné a tartalékosok korhatárát (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Ernst, aki egyben a Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti képviselője is, az RND hírügynökségnek kifejtette, hogy a javaslat több szempontból is észszerű. Érvelése szerint az életkor kitolódása más társadalmi területeken is megfigyelhető, az emberek tovább maradnak fittek és munkaképesek.

Nem szabadna veszni hagyni azt az erőforrást és tudást, amellyel az élettapasztalattal és szakmai múlttal rendelkező emberek rendelkeznek

– fogalmazott a szövetség elnöke.

A javaslat hátterében egy egyértelmű kényszerhelyzet áll: a demográfiai piramis alján tátongó űr. Mivel a Bundeswehr képtelen elég fiatal újoncot megszólítani, Ernst szerint a „piramis másik végén” kellene embereket bevonni, hogy javítani tudjanak a csapnivaló statisztikákon. A tartalékosok tudása és rutinja elengedhetetlen a modern elrettentéshez, különösen egy olyan időszakban, amikor a német haderőnek bizonyítania kellene cselekvőképességét – érvel a képviselő.

A korhatár emelése mellett a szövetség egy másik fajsúlyos változtatást is sürget. Jelenleg a tartalékosok behívásához és a gyakorlatokon való részvételéhez mind a katonának, mind a munkáltatójának hozzá kell járulnia. Ernst szerint azonban véget kellene vetni annak a gyakorlatnak, hogy a cégek vétójoggal rendelkezzenek a honvédelmi feladatok felett.

A munkáltatóknak ne legyen joguk kifogást emelni, ha egy tartalékost gyakorlatra hívnak be

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a katonákat természetesen nem kényszerítenék, de a gazdasági szereplőknek meg kell érteniük: a biztonságos Németország az üzleti élet alapvető érdeke is.

A javaslat időzítése nem véletlen. Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter jelenleg is dolgozik a tartalékos szolgálatot szabályozó új törvényen, amelyet várhatóan a nyáron terjesztenek a parlament elé. A miniszter a napokban mutatja be Németország új katonai stratégiáját is, amelynek központi eleme a haderő modernizálása és a létszámhiány kezelése.

Kérdéses azonban, hogy a „nyugdíjas sereggel” való próbálkozás mennyire tudja ellensúlyozni a strukturális problémákat. A mintegy 110 ezer tagot számláló Tartalékos Szövetség ugyan jelentős bázis, de a hadsereg ütőképességét hosszú távon aligha lehet csupán az egykori sorkatonák és tisztek reaktiválásával garantálni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
