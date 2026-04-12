A tájékoztatás szerint öt szaúdi és két jordániai állampolgárról van szó, akik amfetamintablettákat csempésztek be a vahhábita királyság területére. Az év eleje óta már 61 elítélten hajtottak végre halálos ítéletet, ebből 38 esetben kábítószer-bűncselekmények miatt.
Hét embert végeztek ki Szaúd-Arábiában kábítószer-bűncselekmények miatt
Kábítószer-bűncselekmények miatt elítélt hét embert végeztek ki Szaúd-Arábiában, Rijád térségében – közölte vasárnap az ország állami hírügynöksége (SPA).
A kivégzettek közül harminchárman külföldi állampolgárok voltak az AFP francia hírügynökség hivatalos adatokra épülő összesítése szerint. Tavaly rekordszámú halálos ítéletet hajtottak végre Szaúd-Arábiában, 356 embert végeztek ki, közülük 243-at kábítószer-bűncselekmény miatt. Tavalyelőtt 338 kivégzés volt.
A múlt évtized végén Szaúd-Arábiában a halálbüntetések végrehajtását kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek esetében mintegy három évre felfüggesztették, de 2022-ben újraindultak a kivégzések. Szaúd-Arábia az egyik legfontosabb piac a Captagon nevű drog számára, amely egy illegális szintetikus amfetamin. A kábítószer egyik legfőbb közel-keleti forrása az ENSZ szerint Szíria volt az azóta posztjáról eltávolított Bassár el-Aszad elnök idején.
Miközben Európa már évtizedekkel ezelőtt szakított a halálbüntetéssel, a világ számos pontján továbbra is rendszeresen hajtanak végre kivégzéseket.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)
