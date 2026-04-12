Hét embert végeztek ki Szaúd-Arábiában kábítószer-bűncselekmények miatt

A múlt évtized végén Szaúd-Arábiában a halálbüntetések végrehajtását kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek esetében mintegy három évre felfüggesztették, de 2022-ben újraindultak a kivégzések. Szaúd-Arábia az egyik legfontosabb piac a Captagon nevű drog számára, amely egy illegális szintetikus amfetamin. A kábítószer egyik legfőbb közel-keleti forrása az ENSZ szerint Szíria volt az azóta posztjáról eltávolított Bassár el-Aszad elnök idején.