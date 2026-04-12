Hét embert végeztek ki Szaúd-Arábiában kábítószer-bűncselekmények miatt

Kábítószer-bűncselekmények miatt elítélt hét embert végeztek ki Szaúd-Arábiában, Rijád térségében – közölte vasárnap az ország állami hírügynöksége (SPA).

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 22:00
Képünk illusztráció
A tájékoztatás szerint öt szaúdi és két jordániai állampolgárról van szó, akik amfetamintablettákat csempésztek be a vahhábita királyság területére. Az év eleje óta már 61 elítélten hajtottak végre halálos ítéletet, ebből 38 esetben kábítószer-bűncselekmények miatt. 

A kivégzettek közül harminchárman külföldi állampolgárok voltak az AFP francia hírügynökség hivatalos adatokra épülő összesítése szerint. Tavaly rekordszámú halálos ítéletet hajtottak végre Szaúd-Arábiában, 356 embert végeztek ki, közülük 243-at kábítószer-bűncselekmény miatt. Tavalyelőtt 338 kivégzés volt.

A múlt évtized végén Szaúd-Arábiában a halálbüntetések végrehajtását kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek esetében mintegy három évre felfüggesztették, de 2022-ben újraindultak a kivégzések. Szaúd-Arábia az egyik legfontosabb piac a Captagon nevű drog számára, amely egy illegális szintetikus amfetamin. A kábítószer egyik legfőbb közel-keleti forrása az ENSZ szerint Szíria volt az azóta posztjáról eltávolított Bassár el-Aszad elnök idején.

Miközben Európa már évtizedekkel ezelőtt szakított a halálbüntetéssel, a világ számos pontján továbbra is rendszeresen hajtanak végre kivégzéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
