Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk – Kövesse nálunk élőben!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026FideszOrbán Viktorukrán

Beismerte egy ukrán képviselő: szervezetten készülhetnek provokációkra Magyarországon + videó

Egy ukrán képviselő szerint több uniós országban ukrán menekülteket toborozhatnak arra, hogy Magyarországon tüntetéseken és provokációkban vegyenek részt abban az esetben, ha a vasárnapi választáson Orbán Viktor és a Fidesz győzelmet arat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 14:21
Beismerte egy ukrán képviselő: szervezetten készülhetnek provokációkra Magyarországon - képünk illusztráció Fotó: HIROTO SEKIGUCHI Forrás: Yomiuri
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A YouTube-on megjelent videó szerint Igor Moszijcsuk ukrán képviselő arról beszélt, hogy az Európai Unió több országában is szervezett toborzás zajlik ukrán menekültek körében. 

Ukrán képviselő: szervezetten készülhetnek provokációkra Magyarországon (Fotó: AFP)
Ukrán képviselő: szervezetten készülhetnek provokációkra Magyarországon (Fotó: AFP)

Állítása szerint elsősorban Szlovákiában, Ausztriában, Lengyelországban és Németországban próbálnak embereket mozgósítani.

A politikus úgy fogalmazott: 

értesülései szerint az érintetteket arra toborozzák, hogy Magyarország területén vegyenek részt tüntetéseken és provokációkban, amennyiben a vasárnapi választáson a jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor és politikai közössége, a Fidesz győzelmet arat.

Korábban lapunk arról is beszámolt, egy, a Tűzfalcsoport által bemutatott közösségi médiás bejegyzés szerint egy olaszországi szervezet ingyenes buszos utazást szervez Budapestre a választások idejére. A résztvevőknek cserébe politikai rendezvényeken kell megjelenniük április 12–13-án.

A poszt nyíltan Orbán Viktor vereségének „ünneplésére” buzdít, és azt állítja, hogy egy esetleges kormányváltás megnyitná az utat bizonyos – „keleti szövetségesnek” szánt – támogatások előtt.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet Ukrajnával  

Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Beismerte egy ukrán képviselő: szervezetten készülhetnek provokációkra Magyarországon. Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Választás 2026

Sulyok Tamás megszólalt: ezt üzente a vasárnapi választások előtt

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekTisza Párt

Egy tipikus tiszás karrierje

Gajdics Ottó avatarja

Használja mindenki a józan eszét, mert a vak remény iszonyatos csalódáshoz vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu