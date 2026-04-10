A YouTube-on megjelent videó szerint Igor Moszijcsuk ukrán képviselő arról beszélt, hogy az Európai Unió több országában is szervezett toborzás zajlik ukrán menekültek körében.
Beismerte egy ukrán képviselő: szervezetten készülhetnek provokációkra Magyarországon + videó
Egy ukrán képviselő szerint több uniós országban ukrán menekülteket toborozhatnak arra, hogy Magyarországon tüntetéseken és provokációkban vegyenek részt abban az esetben, ha a vasárnapi választáson Orbán Viktor és a Fidesz győzelmet arat.
Állítása szerint elsősorban Szlovákiában, Ausztriában, Lengyelországban és Németországban próbálnak embereket mozgósítani.
A politikus úgy fogalmazott:
értesülései szerint az érintetteket arra toborozzák, hogy Magyarország területén vegyenek részt tüntetéseken és provokációkban, amennyiben a vasárnapi választáson a jelenlegi miniszterelnök, Orbán Viktor és politikai közössége, a Fidesz győzelmet arat.
Korábban lapunk arról is beszámolt, egy, a Tűzfalcsoport által bemutatott közösségi médiás bejegyzés szerint egy olaszországi szervezet ingyenes buszos utazást szervez Budapestre a választások idejére. A résztvevőknek cserébe politikai rendezvényeken kell megjelenniük április 12–13-án.
A poszt nyíltan Orbán Viktor vereségének „ünneplésére” buzdít, és azt állítja, hogy egy esetleges kormányváltás megnyitná az utat bizonyos – „keleti szövetségesnek” szánt – támogatások előtt.
Magyar Péter 2024 óta egyeztet Ukrajnával
Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
