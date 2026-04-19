A tűzzel játszik az ukrán nagykövet

Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, Olga Sztefanisina egy közösségi médiában közzétett üzenetben szólította fel Washingtont, hogy vezesse be ismét az orosz olajat és kőolajszármazékokat érintő korlátozásokat – adott hírt az esetről az Origo.

A diplomata hangsúlyozta, hogy nem elfogadható, ha Moszkva Irán mint szövetséges lépéseiből előnyt kovácsol. Ennek kapcsán arra szólította fel az amerikai vezetést, hogy állítsák vissza a korábban alkalmazott szankciókat az orosz energiahordozókra.

Álláspontja szerint közös érdek visszaszorítani azokat a pénzügyi forrásokat, amelyekből Oroszország finanszírozza az Ukrajna elleni hadműveleteit, valamint támogatja az Egyesült Államok ellenfeleit. Úgy vélte, amennyiben Moszkva azt tapasztalja, hogy a destabilizáló lépések és a háborús tevékenység nyereséges, hamarosan újabb globális feszültségek jelentkezhetnek.

1/2 Russia must not be allowed to profit from the actions of its ally Iran. We urge the U.S. administration to reinstate sanctions on RU oil & petroleum products. It is in our common interest to limit the funding Russia uses for its attacks on Ukraine &for aiding U.S. adversaries — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 18, 2026

Kitért arra is, hogy egy orosz tisztviselő már együttműködésként hivatkozott az olajszankciók enyhítésére. Eközben az Egyesült Államok olyan új engedélyt adott ki, amely engedélyezi azon orosz eredetű nyersolaj és kőolajtermékek szállítását és értékesítését, amelyeket április 17-e előtt hajókra raktak.

