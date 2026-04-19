UkrajnaEgyesült Államoknagykövet

A tűzzel játszik az ukrán nagykövet

Világméretű energiaválság van kibontakozóban és Európa az elsők között érzi a hatásait, de Kijev számára továbbra is az orosz energiahordozók vegzálása a legfőbb szempont. Olga Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet az orosz energiahordozókat sújtó szankciók visszaállítására szólította fel az Egyesült Államokat, arra figyelmeztetve, hogy Moszkva nem profitálhat Irán lépéseiből.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 16:22
Olga Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet
Olga Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet Forrás: AFP
Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, Olga Sztefanisina egy közösségi médiában közzétett üzenetben szólította fel Washingtont, hogy vezesse be ismét az orosz olajat és kőolajszármazékokat érintő korlátozásokat – adott hírt az esetről az Origo.

A tűzzel játszik az ukrán nagykövet
A tűzzel játszik az ukrán nagykövet Fotó: AFP

A diplomata hangsúlyozta, hogy nem elfogadható, ha Moszkva Irán mint szövetséges lépéseiből előnyt kovácsol. Ennek kapcsán arra szólította fel az amerikai vezetést, hogy állítsák vissza a korábban alkalmazott szankciókat az orosz energiahordozókra.

Álláspontja szerint közös érdek visszaszorítani azokat a pénzügyi forrásokat, amelyekből Oroszország finanszírozza az Ukrajna elleni hadműveleteit, valamint támogatja az Egyesült Államok ellenfeleit. Úgy vélte, amennyiben Moszkva azt tapasztalja, hogy a destabilizáló lépések és a háborús tevékenység nyereséges, hamarosan újabb globális feszültségek jelentkezhetnek.

Kitért arra is, hogy egy orosz tisztviselő már együttműködésként hivatkozott az olajszankciók enyhítésére. Eközben az Egyesült Államok olyan új engedélyt adott ki, amely engedélyezi azon orosz eredetű nyersolaj és kőolajtermékek szállítását és értékesítését, amelyeket április 17-e előtt hajókra raktak.

Borítókép: Olga Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet (Fotó: AFP )

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

