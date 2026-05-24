Drámai fordulat: Kanada elveszítheti egyik tartományát

A szeparatista mozgalom egyébként a szakértők szerint annak tudható be, hogy a támogatók szerint Alberta többet ad Kanadának, mint fordítva. Az érzés a „nyugati elidegenedésben” gyökerezik – egy olyan kifejezésben, amelyet évtizedek óta használnak annak leírására, hogy Kanada nyugati tartományaiban egyesek úgy érzik, gyakran figyelmen kívül hagyják és alulreprezentálják őket a szövetségi politikusok.

A közvélemény-kutatások szerint az albertaiak többsége a Kanadában maradás mellett szavazna, ez azonban még megfordulhat a tényleges népszavazás megtartásáig.

Borítókép: A függetlenedést támogató mozgalom egy táblája (Fotó: AFP)