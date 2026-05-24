KanadaAlbertafüggetlenedésnépszavazás

Drámai fordulat: Kanada elveszítheti egyik tartományát

Alberta lakossága hamarosan szavazhat róla, hogy továbbra is kanadai tartomány akar-e maradni, vagy inkább független országként folytatná. Kanada olajban leggazdagabb tartományában évek óta felerősödtek a szeparatista hangok.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 9:36
Fotó: HENRY MARKEN Forrás: AFP
Az első lépések hamarosan megtörténhetnek, miután a jelenlegi tervek szerint első körben azt kérdezik majd meg, hogy szükség van-e a kiválásról szóló népszavazásra. A szeparatista csoportosulás azután fordult a népszavazás eszközéhez, hogy véleményük szerint a bíróság jogellenesen blokkolta az általuk indított petíciót. 

Alberta vezetője, Danielle Smith miniszterelnök egy televíziós műsorban jelentette be a szavazást, amelyen a kiválásról szóló voksolás szükségességéről dönthetnek a lakók. A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy ő maga támogatja az egységes Kanadát.

A szeparatista mozgalom egyébként a szakértők szerint annak tudható be, hogy a támogatók szerint Alberta többet ad Kanadának, mint fordítva. Az érzés a „nyugati elidegenedésben” gyökerezik – egy olyan kifejezésben, amelyet évtizedek óta használnak annak leírására, hogy Kanada nyugati tartományaiban egyesek úgy érzik, gyakran figyelmen kívül hagyják és alulreprezentálják őket a szövetségi politikusok. 

A közvélemény-kutatások szerint az albertaiak többsége a Kanadában maradás mellett szavazna, ez azonban még megfordulhat a tényleges népszavazás megtartásáig. 

Borítókép: A függetlenedést támogató mozgalom egy táblája (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
