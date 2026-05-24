Drámai fordulat: Kanada elveszítheti egyik tartományát

Az első lépések hamarosan megtörténhetnek, miután a jelenlegi tervek szerint első körben azt kérdezik majd meg, hogy szükség van-e a kiválásról szóló népszavazásra. A szeparatista csoportosulás azután fordult a népszavazás eszközéhez, hogy véleményük szerint a bíróság jogellenesen blokkolta az általuk indított petíciót.
Alberta vezetője, Danielle Smith miniszterelnök egy televíziós műsorban jelentette be a szavazást, amelyen a kiválásról szóló voksolás szükségességéről dönthetnek a lakók. A politikus egyúttal hangsúlyozta, hogy ő maga támogatja az egységes Kanadát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!