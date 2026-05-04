hadműveletakcióTrumpHormuzi-szoros

Megindul a Project Freedom hadművelet

Az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indít a Hormuzi-szoros térségében, hogy kimentse az ott rekedt hajókat – közölte az amerikai Központi Parancsnokság. A hadműveletben több ezer katona és számos harci eszköz vesz részt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 04. 15:14
Illusztráció Forrás: CENTCOM
A hadművelet elindul

Mintegy 15 ezer amerikai katona vesz részt a Project Freedom hadműveletben, amelynek célja, hogy biztonságos kijutást biztosítson a Hormuzi-szoros térségében veszteglő hajóknak, jelentette be közösségi oldalán az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM).

A hadműveletben irányított rakétákkal felszerelt rombolók, több mint száz szárazföldi és tengeri bázisú repülőgép, valamint több területet lefedő, pilóta nélküli eszközök is részt vesznek. A CENTCOM hangsúlyozta: a művelet teljes körű katonai támogatást élvez, jelentette a TASZSZ.

Korábban Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy hétfőn elindítják az akciót, amelynek célja a konfliktus miatt feltorlódott hajóforgalom felszabadítása. Trump egyértelművé tette: minden beavatkozási kísérletre határozott erővel válaszolnak.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, így a térségben kialakult feszültség komoly hatással van a globális gazdaságra és az energiaszállításokra is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: CENTCOM)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
