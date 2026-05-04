Megindul a Project Freedom hadművelet

A hadművelet elindul
Mintegy 15 ezer amerikai katona vesz részt a Project Freedom hadműveletben, amelynek célja, hogy biztonságos kijutást biztosítson a Hormuzi-szoros térségében veszteglő hajóknak, jelentette be közösségi oldalán az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM).
A hadműveletben irányított rakétákkal felszerelt rombolók, több mint száz szárazföldi és tengeri bázisú repülőgép, valamint több területet lefedő, pilóta nélküli eszközök is részt vesznek. A CENTCOM hangsúlyozta: a művelet teljes körű katonai támogatást élvez, jelentette a TASZSZ.
Korábban Donald Trump amerikai elnök jelentette be, hogy hétfőn elindítják az akciót, amelynek célja a konfliktus miatt feltorlódott hajóforgalom felszabadítása. Trump egyértelművé tette: minden beavatkozási kísérletre határozott erővel válaszolnak.
A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, így a térségben kialakult feszültség komoly hatással van a globális gazdaságra és az energiaszállításokra is.
