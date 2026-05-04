bébiételvisszahíváspatkányméregSpar

Mindent tagad a férfi, akit a bébiételek mérgezésével gyanúsítanak

A svájci székhelyű HIPP bébiételgyártó vállalat egy Ausztriában elbocsátott alkalmazottját gyanúsítják a vállalat ellen elkövetett zsarolási kísérlettel, a férfit elfogása után a kismartoni börtönbe szállították – számolt be róla hétfőn az osztrák média.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 12:22
A Hipp cég logója (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az osztrák sajtó értesülései szerint a gyanúsított korábban a HiPP gmundeni telephelyén dolgozott, ahonnan februárban bocsátották el. 

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a férfi a kihallgatása során minden vádat tagadott, és azt állította, semmi köze az ügyhöz. Ügyvédje úgy véli, a nyomozás tévútra jutott. A lap szerint az eisenstadti ügyészség már kezdeményezte az előzetes letartóztatását, de erről még nem született döntés.

A gyanúsított vitatja azt is, hogy köze lenne a Csehországban, Brno környékén felbukkant mérgezett bébiételekhez. Azt állítja, soha nem járt ott, és egy okosóra adataival próbálja igazolni, hogy a kérdéses időszakban nem tartózkodott az országban. A házkutatás során ugyanakkor patkánymérget is találtak nála, amely a hatóságok szerint megegyezik azzal az anyaggal, amit a bébiételes üvegekben kimutattak. A férfi ezzel kapcsolatban azt mondta: Szlovákiában van egy mezőgazdasági területe, ahol az ilyen szerek használata megszokott.

Az ügy április 18-án kezdődött, amikor Eisenstadt egyik SPAR áruházában vásárolt bébiételben patkánymérget találtak. A hatóságok szerint 190 grammos, sárgarépás-burgonyás püréket tartalmazó üvegeket manipuláltak. 

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában összesen öt ilyen bébiételes üveget foglaltak le még a fogyasztás előtt, egy további darabot azonban továbbra is keresnek.

A hatóságok szerint ezt az üveget ugyanabban a kismartoni SPAR-üzletben árulhatták, ahonnan a mérgezett termék is származott.

A toxikológiai vizsgálat eredménye egyelőre nem készült el, de az egyik üvegben mintegy 15 mikrogramm patkánymérget mutattak ki. A Die Presse szerint a szakértői jelentés eredményétől függ, végül milyen vádat emelnek a férfi ellen.

A HiPP az eset nyilvánosságra kerülése után elővigyázatosságból visszahívta az összes érintett bébiételét az osztrák SPAR-üzletekből, és Szlovákiában, valamint Csehországban is levették a polcokról a márka termékeit.

A vállalat hangsúlyozta, hogy nem gyártási hibáról van szó, a termékek kifogástalan állapotban hagyták el az üzemet.

A cég szombati közleményében úgy fogalmazott, nagy megkönnyebbüléssel fogadták a gyanúsított elfogását, és további tájékoztatást ígértek, amint megbízható információk állnak rendelkezésre. Az ügy hetekig komoly aggodalmat keltett a szülők körében.

Borítókép: A HiPP cég logója (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu