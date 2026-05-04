Mindent tagad a férfi, akit a bébiételek mérgezésével gyanúsítanak

Az osztrák sajtó értesülései szerint a gyanúsított korábban a HiPP gmundeni telephelyén dolgozott, ahonnan februárban bocsátották el.

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a férfi a kihallgatása során minden vádat tagadott, és azt állította, semmi köze az ügyhöz. Ügyvédje úgy véli, a nyomozás tévútra jutott. A lap szerint az eisenstadti ügyészség már kezdeményezte az előzetes letartóztatását, de erről még nem született döntés.

A gyanúsított vitatja azt is, hogy köze lenne a Csehországban, Brno környékén felbukkant mérgezett bébiételekhez. Azt állítja, soha nem járt ott, és egy okosóra adataival próbálja igazolni, hogy a kérdéses időszakban nem tartózkodott az országban. A házkutatás során ugyanakkor patkánymérget is találtak nála, amely a hatóságok szerint megegyezik azzal az anyaggal, amit a bébiételes üvegekben kimutattak. A férfi ezzel kapcsolatban azt mondta: Szlovákiában van egy mezőgazdasági területe, ahol az ilyen szerek használata megszokott.