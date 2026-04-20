Patkánymérget találtak a bébiételben, figyelmeztetést adott ki a Nébih

A hivatal közleménye szerint az osztrák rendőrség sürgős lakossági figyelmeztetést adott ki, miután szennyezett, 190 gramm töltőtömegű „sárgarépa-burgonya” HiPP bébiételt találtak Schützen am Gebirgében (Eisenstadt-Umgebung járás), majd Csehországban és Szlovákiában is. Ezért a Nébih kéri, hogy azok, akik Ausztriában vásároltak a termékből, legyenek fokozottan óvatosak.

A Nébih kéri, hogy amennyiben valakinél a leírtaknak megfelelő HiPP bébiétel található, azt ne nyissa ki, és főleg ne adja gyermekének (képünk illusztráció)/Fotó: MW archív

Az eset kapcsán a Nébih haladéktalanul megkezdte a hatáskörébe tartozó vizsgálatokat. A HiPP magyarországi gyáraiban előállított termékek nem érintettek az osztrák, cseh, szlovák piaci eseményekben. Az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszeren (RASFF) sem érkezett arra vonatkozó információ, hogy Magyarország érintett lenne az ügyben – hangsúlyozták a közleményben.

Közölték, az osztrák rendőrség tájékoztatása szerint szándékosan manipulált, 190 gramm töltőtömegű „sárgarépa burgonyával” felirattal ellátott HiPP bébiételt tartalmazó üveget találtak Schützen am Gebirgében. A lefoglalt termékben a Szövetségi Bűnügyi Hivatal vizsgálata patkánymérget mutatott ki. Az osztrák esetet követően a rendőrség Csehországban és Szlovákiában is lefoglalt a megjelölt termékekből.

A Nébih közleményében felsorolták az érintett bébiétel jellemzőit, ismertető jeleit: az üveg alján fehér matrica található piros körrel, a fedél sérült vagy már nyitott állapotban van, valamint hiányzik a biztonsági zár, ez nem más, mint az első nyitáskor hallható pattanó hang. A szemtanúk elmondása alapján az ismertető jelek közé sorolták még a szokatlan vagy rohadt szagot is.

A Nébih kéri, hogy amennyiben valakinél ilyen tulajdonságokkal rendelkező HiPP bébiétel található, azt ne nyissa ki, ne adja gyermekének, kesztyűben különítse el a meglévő élelmiszerektől, és ha kapcsolatba került a termékkel, akkor végezzen legalább 30 másodpercig alapos szappanos kézmosást és kerülje a további személyekkel, valamint gyermekekkel való érintkezést. A német HiPP gyártó elővigyázatosságból az összes érintett terméket kivonta a forgalomból Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában – ismertette közleményében a Nébih.