Rákóczi György hadjárata – székely vitézei helytálltak a harmincéves háborúban

Hűséges székely katonáinak szabadságlevelet adott

I. Rákóczi György nemcsak hadvezérként, hanem belpolitikai intézkedéseivel is kiemelkedett. Uralkodása kezdetén például rendezte a görgényi uradalom és a gyergyói települések közötti határvitát, egy különleges módszerrel: a hegytetőn kiöntött víz folyásának iránya alapján jelölte ki a határt. Emellett a Gyergyói-medence közbiztonságáról is intézkedett, ami a térség stabilitását erősítette. A katonai szervezet fejlesztése érdekében összeírásokat (lustrákat) rendelt el, amelyek során jelentősen megnőtt a nemesek és a katonai szolgálatra kötelezettek száma.

Rákóczi György szabadságlevelet ad katonáinak

A hadjáratok során fontos szerepet játszottak a helyi vezetők is, például Lázár István, aki a székely csapatok egyik meghatározó parancsnokának számított, és részt vett a hadműveletekben is. A fejedelem a hűséges katonákat megjutalmazta, többek között szabadságlevelekkel és társadalmi előrelépéssel. Ez hozzájárult a hadsereg lojalitásának fenntartásához.

Ugyanakkor a korszakot súlyos nehézségek is jellemezték. A Gyergyói-medencét például pestisjárványok sújtották, amelyek jelentős népességcsökkenést okoztak: egyes feljegyzések szerint a családok száma csaknem a felére esett vissza néhány évtized alatt . Mindez jól mutatja, hogy a fejedelem uralkodása idején nemcsak katonai és politikai kihívásokkal, hanem társadalmi válságokkal is szembe kellett nézni.

Rákóczi hadjáratai nemcsak katonai, hanem politikai szempontból is fontosak voltak. Egyrészt megerősítették Erdély pozícióját a protestáns államok között, másrészt hozzájárultak ahhoz, hogy a fejedelemség megőrizze viszonylagos önállóságát a két nagyhatalom között. Ugyanakkor világossá vált, hogy Erdély csak korlátozottan képes befolyásolni a nagy európai konfliktusokat.

A fejedelem külpolitikája hosszabb távon is hatással volt a térségre. Halála után fia, II. Rákóczi György próbálta folytatni ezt az aktív külpolitikát, sőt még nagyobb ambíciókkal lépett fel, például a lengyel trón megszerzésének kísérletével. Azonban ezek a vállalkozások már kevésbé voltak sikeresek, és súlyos következményekkel jártak Erdély számára. A korabeli források szerint az apa hadjáratai és nemzetközi szerepvállalása inspirálta a fiút arra, hogy hasonlóan jelentős szereplővé váljon a térség politikájában .