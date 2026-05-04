Álmaink nem véletlenszerűek: kiderült, mi is történik valójában

„Elménk a rendező, az életünk a forgatókönyv, és az álmaink azok, amiket minden este a saját magánszínházunkban játszunk."

A személyiség és az életesemények befolyásolják az álom stílusát

Nem mindenki álmodik ugyanúgy. Akiknek hajlamosak elkalandozni a gondolataik, gyakrabban számoltak be töredezett és állandóan változó álmokról. Ezzel szemben azok, akik úgy vélik, álmaik fontosak és értelmet hordoznak, gazdagabb és magával ragadóbb álmokat tapasztalnak.

A Covid–19 miatti karantén alatti álmok érzelmileg intenzívebbek voltak, és gyakran a bezártság és a korlátozás témáit ölelték fel. Idővel és az emberek alkalmazkodásával ezek a mintázatok fokozatosan elhalványultak, ami arra utal, hogy az álomtartalom az élethelyzetekhez való pszichológiai alkalmazkodással együtt fejlődik.

Az álmok dinamikus mentális folyamatot tükröznek

„Eredményeink azt mutatják, hogy az álmok nem csupán a múltbeli tapasztalatok tükröződései, hanem dinamikus folyamatok, amelyeket az alakítja, hogy kik vagyunk és mit élünk át" – magyarázza Valentina Elce, az IMT kutatója és a tanulmány vezető szerzője

A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia miként segítheti az álmok vizsgálatát. Az NLP modellek az emberi értékelőkhöz hasonló pontossággal tudták rögzíteni az álombeszámolók jelentését és szerkezetét. Ez megkönnyítheti a tudat, az emlékezet és a mentális egészség folyamatainak nagyobb léptékű feltérképezését.