álomálmodáskutatáselme

Álmaink nem véletlenszerűek: kiderült, mi is történik valójában

Miért érződnek egyes álmok élénknek és életszerűnek, miközben mások zavarosak vagy nehezen megjegyezhetők?

Bíró Zoltán István
Forrás: Communications Psychology2026. 05. 04. 16:12
Nagy kérdés, hogy miért álmodunk Fotó: Budimir Jevtic Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Elménk a rendező, az életünk a forgatókönyv, és az álmaink azok, amiket minden este a saját magánszínházunkban játszunk."

A személyiség és az életesemények befolyásolják az álom stílusát

Nem mindenki álmodik ugyanúgy. Akiknek hajlamosak elkalandozni a gondolataik, gyakrabban számoltak be töredezett és állandóan változó álmokról. Ezzel szemben azok, akik úgy vélik, álmaik fontosak és értelmet hordoznak, gazdagabb és magával ragadóbb álmokat tapasztalnak.

A Covid–19 miatti karantén alatti álmok érzelmileg intenzívebbek voltak, és gyakran a bezártság és a korlátozás témáit ölelték fel. Idővel és az emberek alkalmazkodásával ezek a mintázatok fokozatosan elhalványultak, ami arra utal, hogy az álomtartalom az élethelyzetekhez való pszichológiai alkalmazkodással együtt fejlődik.

Az álmok dinamikus mentális folyamatot tükröznek

„Eredményeink azt mutatják, hogy az álmok nem csupán a múltbeli tapasztalatok tükröződései, hanem dinamikus folyamatok, amelyeket az alakítja, hogy kik vagyunk és mit élünk át" – magyarázza Valentina Elce, az IMT kutatója és a tanulmány vezető szerzője 

A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia miként segítheti az álmok vizsgálatát. Az NLP modellek az emberi értékelőkhöz hasonló pontossággal tudták rögzíteni az álombeszámolók jelentését és szerkezetét. Ez megkönnyítheti a tudat, az emlékezet és a mentális egészség folyamatainak nagyobb léptékű feltérképezését.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekválasztás

Mindeközben a világ

Bogár László avatarja

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu