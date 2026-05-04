Kitaposott ösvényen jár – Opel Astra facelift bemutató (top5)

Nyugodtan pakolhatunk

Akik az egyre népesebb, mind több kínai gyártó által színesített SUV-ok kínálata helyett hagyományos építésű autóként a megújult Opel Astrát választják, továbbra is bízhatnak az egykori bestseller megszokott erényeiben, hiszen a hátsó üléstámlák ledöntésével az ötajtós változat csomagtere is akár 1339 literig bővíthető, a Sports Tourer maximális értéke pedig 1634 liter. A kombi hátsó üléssorának támlája ráadásul 40:20:40 arányban billenthető előre.

Nincs több kérdés

A 156 lóerős Astra Electric az új, 58 kWh-s akkumulátorral akár 454 kilométer megtételére is képes egy feltöltéssel. Ez közel 35 kilométerrel több a korábbi modell értékénél, ráadásul V2L szolgáltatással már külső eszközöket is táplálhat az akku. A nem tisztán elektromos autózásra vágyók 145 lóerős hibrid (10,79 millió forinttól) vagy továbbfejlesztett, 196 lovas plug-in hibrid (14,69 milliótól) hajtásláncot is választhatnak. Lassan unikumként a szegmensben, a kínálatot a 130 lóerős motorral készülő, 1,5-ös dízel teszi teljessé, sőt, utóbbi és a hibrid esetében a kombi (Sport Tourer) olcsóbb, mint az ötajtós.