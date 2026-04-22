Nő a kereslet a használt villanyautókra, ezek a típusok a magyar vevők kedvencei

Látványosan felpörgött az érdeklődés a használt villanyautók autók iránt a hazai piacon az idei év első hónapjaiban: míg januárban 2600-an érdeklődtek a népszerűségi toplistát továbbra is magabiztosan vezető Tesla Model 3 iránt, addig februárban már közel 2900, márciusban pedig több mint 4500 keresést regisztráltak, ami rövid idő alatt közel kétszeres növekedést jelent. Mint a Használtautó.hu közleményéből kiderül, a főleg az i3-at megtestesítő elektromos BMW-k családja harmadik helyezést értek el, ugyanakkor a piac súlypontja egyre inkább a nagyobb hatótávú, hosszabb utakra is alkalmas modellek felé tolódik el. Nagyon keresett a képzeletbeli ezüstérmes Hyundai Kona, mely iránt az érdeklődés januárról márciusra 1400-ról 3000-re nőtt, ami több mint 114 százalékos emelkedés, de a műszakilag nem túl távoli rokon Kia Niro is befért a top 5-be, megközelítve az igen népszerű, ám tízmillló forint feletti átlagárával kevesebbek számára elérhető Tesla Model Y-t.

Fotó: Használtautó.hu

Persze a magyar piacon az árérzékenység továbbra is meghatározó szempont, az olcsóbb, idősebb elektromos modellek, mint például a Nissan Leaf, a Renault Zoe és a Dacia Spring 2026 első három hónapjában végig a legkeresettebb modellek között szerepeltek. Ám a trendfordulót jelzi, hogy a már említett nagyobb hatótáv mellett a tágasabb, családbarát méretű, vagyis első autóként is használható típusokra egyre nagyobb az érdeklődés. Éppen emiatt idővel komoly kereslete lehet majd a kínai gyártmányoknak, egyelőre azonban még csak a top 20-ba fértek bele az MG és a BYD fiatalabb modelljei. „Az elmúlt időszak piaci folyamatai, különösen az olajválság és az üzemanyagárak emelkedése alapján arra számítottunk, hogy jelentősen megnő az érdeklődés az elektromos járművek iránt, és a várakozásaink beigazolódtak” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu vezetője, amit kiegészítenénk azzal, hogy sokakat vonz az otthoni vagy munkahelyi töltés spórolási potenciálja is.