Szegénységi ráta: hazánk meglepően jó helyen, előzzük Németországot is

Mint mondta,

„2010-ben a honfitársaink több, mint 30 százaléka élt szegénységi kockázattal, 2024-ben már csupán 20 százalék alatt, összesen 1,3 millió honfitársunk emelkedett ki, s lépett át a középosztályba. Különösen jelentős az előrelépés a gyermekes háztartások körében, több mint 300 ezer gyermek tudott kikerülni ebből a kockázati körből, tehát majdnem megfeleződött a gyermekszegénység Magyarországon.”

Szalai Piroska szerint régi baloldali toposz, hogy egyre több a nélkülöző, és ezzel próbálnak politikai tőkét kovácsolni. Ma mintegy másfél millióval kevesebb ember él szegénységben, mint a 2010-es kormányváltás idején. Ebben szerepet játszik a több mint egymillióval növekvő foglalkoztatotti létszám és a rezsicsökkentés is, amely kézzelfogható könnyebbséget adott a családoknak. A Tisza-kormány tehát innen indul, ezt a teljesítményt kellene tovább javítania.