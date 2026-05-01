Holtverseny: a háborús veszteségek hasonlóak – Front Robert C. Castellel

Be kell ismerni, ha valamit nem tudunk, márpedig a Putyin és Trump 90 perces telefonbeszélgetésében elhangzottaknak csak töredékét hozták nyilvánosságra – hívta fel a figyelmet a Front podcast legújabb adásában a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Robert C. Castel szerint az orosz–ukrán háború kapcsán felmerülő olyan elméletekkel kapcsolatban, mint például az, hogy Oroszország vesztésre állna gazdaságilag, vagy hogy az ukrán drónok olyan emberveszteséget okoznak az oroszoknak, amit azok már nem tudnak pótolni, meg kell vizsgálni az azokat alátámasztó és cáfoló adatokat is.

2026. 05. 01. 14:44
A globális kitekintésben Castel az OPEC és a petrodollár-rendszer repedéseiről is beszélt. Az Egyesült Arab Emírségek kilépése az olajkartellből jelzi: a régi „biztonságot energiáért” alku, amely az USA és az Öböl menti monarchiák között évtizedekig fennállt, a múlté. Amerika immár maga is energiaexportőr, a térség államai pedig saját útjukat járják, érdekeik sok esetben eltérőek.

A jövő nagy kérdése az India–Közel-Kelet–Európa folyosó (IMEC) megvalósulása. Ez az útvonal megkerülné a Hormuzi-szorost és a Szuezi-csatornát, stabil országokon haladna keresztül, de megvalósításához elengedhetetlen a Rijád és Jeruzsálem közötti diplomáciai áttörés.

Robert C. Castel összegzése szerint a régi világrend több más intézményéhez hasonlóan az OPEC is átalakulóban van, és nem biztos, hogy túléli a „műtétet”. A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint a spekulációk helyett a tényekre kell hagyatkoznunk: „Ismerjük el, ha valamit nem tudunk. Ne legyünk mesterséges intelligencia, ne találjunk ki mesterségesen hülyeségeket.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

