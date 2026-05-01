Holtverseny: a háborús veszteségek hasonlóak – Front Robert C. Castellel

A globális kitekintésben Castel az OPEC és a petrodollár-rendszer repedéseiről is beszélt. Az Egyesült Arab Emírségek kilépése az olajkartellből jelzi: a régi „biztonságot energiáért” alku, amely az USA és az Öböl menti monarchiák között évtizedekig fennállt, a múlté. Amerika immár maga is energiaexportőr, a térség államai pedig saját útjukat járják, érdekeik sok esetben eltérőek.

A jövő nagy kérdése az India–Közel-Kelet–Európa folyosó (IMEC) megvalósulása. Ez az útvonal megkerülné a Hormuzi-szorost és a Szuezi-csatornát, stabil országokon haladna keresztül, de megvalósításához elengedhetetlen a Rijád és Jeruzsálem közötti diplomáciai áttörés.

Robert C. Castel összegzése szerint a régi világrend több más intézményéhez hasonlóan az OPEC is átalakulóban van, és nem biztos, hogy túléli a „műtétet”. A Magyar Nemzet főmunkatársa szerint a spekulációk helyett a tényekre kell hagyatkoznunk: „Ismerjük el, ha valamit nem tudunk. Ne legyünk mesterséges intelligencia, ne találjunk ki mesterségesen hülyeségeket.”