Ukrajna miatt kapott dicséretet Brüsszeltől Magyar Péter

A legpozitívabb jelzést az új miniszterelnöktől, Magyar Pétertől kaptam. Világosan kijelentette, hogy minden tagjelölt országot egyenlően kell kezelni. Természetesen Ukrajnáról is sok szó esett a megbeszéléseken

– mondta az uniós biztos.

Hozzátette: arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy minél hamarabb hivatalosan is nyissák meg Ukrajna előtt az összes csatlakozási tárgyalási klasztert. Az első, úgynevezett Alapvető kérdések klaszter megnyitására még az EU Tanácsának ciprusi elnöksége alatt sor kerülhet. A fennmaradó öt klaszter esetében az Európai Bizottság már júliusban előrelépésre számít.

Hatalmas előkészítő munka zajlott le, mostanra minden készen áll a hivatalos megnyitásra

– fogalmazott Kos.