Magyar Péter Ukrajna Marta Kos csatlakozás Európai Unió

Ukrajna miatt kapott dicséretet Brüsszeltől Magyar Péter

Marta Kos uniós bővítési biztos szerint biztatóak Magyar Péter első megszólalásai az Európai Unió bővítési politikájáról. A biztos a LIGA.net kérdésére beszélt arról, hogyan látja az új magyar kormány hozzáállását Ukrajna uniós csatlakozásához.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 16:40
Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
A legpozitívabb jelzést az új miniszterelnöktől, Magyar Pétertől kaptam. Világosan kijelentette, hogy minden tagjelölt országot egyenlően kell kezelni. Természetesen Ukrajnáról is sok szó esett a megbeszéléseken

 – mondta az uniós biztos.

Hozzátette: arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy minél hamarabb hivatalosan is nyissák meg Ukrajna előtt az összes csatlakozási tárgyalási klasztert. Az első, úgynevezett Alapvető kérdések klaszter megnyitására még az EU Tanácsának ciprusi elnöksége alatt sor kerülhet. A fennmaradó öt klaszter esetében az Európai Bizottság már júliusban előrelépésre számít.

Hatalmas előkészítő munka zajlott le, mostanra minden készen áll a hivatalos megnyitásra

– fogalmazott Kos.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a LIGA.netnek arról beszélt, hogy Ukrajna javaslatcsomagot dolgozott ki Magyarország nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos felvetéseire, és készen áll a kérdés rendezéséről tárgyalni.

Március 17-én az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozási tárgyalások utolsó klasztereire vonatkozó feltételeket.

Április 20-án Marta Kos arról beszélt, hogy az Európai Bizottság arra számít: az új magyar kormány hivatalba lépése után az Európai Unió Tanácsa hamarosan mind a hat tárgyalási klasztert megnyitja Ukrajna előtt.

Április 30-án a Bloomberg arról írt, hogy Magyar Péter a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítését szeretné elérni Ukrajnában, mielőtt támogatná Kijev hivatalos uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
