Fordulat Maliban: a lázadók kulcsfontosságú katonai bázisok felett vették át az irányítást

A Radio France Internationale beszámolója szerint a támadássorozat az elmúlt közel másfél évtized egyik legnagyobb szabású offenzívája Maliban. A hétvégi harcokban legalább 23 ember meghalt, és a támadások során életét vesztette a junta egyik kulcsfigurája, a védelmi miniszter is.

A lázadók nem titkolják céljaikat: az ország északi részének teljes ellenőrzése mellett a katonai vezetés megdöntésére törekszenek. Eközben a régió biztonsági helyzete tovább romlik, és a konfliktus újabb szintre léphet a dzsihadista és szeparatista erők összefogásával.

Mali az elmúlt években eltávolodott korábbi szövetségesétől, Franciaországtól, és egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki Oroszországgal, amely zsoldosokkal támogatja a dzsihadista felkelések elleni harcot. A mostani fejlemények azonban azt mutatják, hogy a junta és szövetségesei egyre nehezebben tartják kézben az ország északi területeit.