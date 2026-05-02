Fordulat Maliban: a lázadók kulcsfontosságú katonai bázisok felett vették át az irányítást

Helyi források szerint a mali hadsereg és orosz szövetségeseik már a támadók érkezése előtt elhagyták az algériai határ közelében található tábort, így annak elfoglalása harc nélkül történt. A bázis kiemelt jelentőségű, mivel jól kiépített leszállópályával rendelkezik, amely nagy katonai repülőgépek fogadására is alkalmas.
Az események hátterében egy összehangolt lázadó offenzíva áll. Az al-Kaidához köthető JNIM és a tuareg szeparatista FLA közösen léptek fel a junta ellen. A támadások során a lázadók több kulcsfontosságú célpontot is elfoglaltak, köztük Kidal városát, valamint az Aguelhok közelében található katonai állásokat.
