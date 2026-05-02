Fordulat Maliban: a lázadók kulcsfontosságú katonai bázisok felett vették át az irányítást

Fegyveres lázadó csoportok vették át az ellenőrzést több stratégiai jelentőségű észak-mali terület felett, miközben a kormányerők és orosz szövetségeseik visszavonultak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 9:30
Betegek az Orvosok Határok Nélkül (MSF) egészségügyi központjában Doueinkarában, a mauritániai Mali határ közelében Fotó: AFP
Helyi források szerint a mali hadsereg és orosz szövetségeseik már a támadók érkezése előtt elhagyták az algériai határ közelében található tábort, így annak elfoglalása harc nélkül történt. A bázis kiemelt jelentőségű, mivel jól kiépített leszállópályával rendelkezik, amely nagy katonai repülőgépek fogadására is alkalmas.

Az események hátterében egy összehangolt lázadó offenzíva áll. Az al-Kaidához köthető JNIM és a tuareg szeparatista FLA közösen léptek fel a junta ellen. A támadások során a lázadók több kulcsfontosságú célpontot is elfoglaltak, köztük Kidal városát, valamint az Aguelhok közelében található katonai állásokat.

A Radio France Internationale beszámolója szerint a támadássorozat az elmúlt közel másfél évtized egyik legnagyobb szabású offenzívája Maliban. A hétvégi harcokban legalább 23 ember meghalt, és a támadások során életét vesztette a junta egyik kulcsfigurája, a védelmi miniszter is.

A lázadók nem titkolják céljaikat: az ország északi részének teljes ellenőrzése mellett a katonai vezetés megdöntésére törekszenek. Eközben a régió biztonsági helyzete tovább romlik, és a konfliktus újabb szintre léphet a dzsihadista és szeparatista erők összefogásával.

Mali az elmúlt években eltávolodott korábbi szövetségesétől, Franciaországtól, és egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki Oroszországgal, amely zsoldosokkal támogatja a dzsihadista felkelések elleni harcot. A mostani fejlemények azonban azt mutatják, hogy a junta és szövetségesei egyre nehezebben tartják kézben az ország északi területeit.

Borítókép: Betegek az Orvosok Határok Nélkül (MSF) egészségügyi központjában Doueinkarában, a mauritániai Mali határ közelében (Fotó: AFP)

