Mianmarházi őrizetbörtönbüntetésrezsim

Új fejlemény Mianmarban: házi őrizetbe került a volt kormányfő

A mianmari katonai vezetés közlése szerint a korábban bebörtönzött egykori kormányfőt, Aung Szan Szú Csít házi őrizetbe helyezték. A tájékoztatás alapján a 80 éves Nobel-békedíjas politikus a továbbiakban nem börtönben tölti büntetését, hanem egy kijelölt lakóhelyen tartják fogva.

Forrás: Origo2026. 05. 01. 15:10
A Mianmari Katonai Információs Csoport által 2026. április 30-án közzétett fotón Aung Szan Szú Csí egy ismeretlen helyszínen Forrás: AFP
Aung Szan Szú Csí 2021 óta van bebörtönözve, miután egy katonai puccs megdöntötte demokratikusan megválasztott kormányát. Jelenleg 33 éves börtönbüntetését tölti, amelyet később 27 évre csökkentettek, szövetségesei által politikai indíttatásúnak nevezett vádak alapján.

A mostani bejelentést azonban kétkedéssel fogadták hozzátartozói. Fia, Kim Aris szerint semmilyen hiteles bizonyíték nincs arra, hogy édesanyját valóban átszállították volna házi őrizetbe. Mint mondta, az állami médiában közzétett fénykép nem új és szerinte nem igazolja a jelenlegi helyzetet. Az ügy részletei továbbra is homályosak: a politikus jogi képviselői sem kaptak hivatalos értesítést az intézkedésről. Az elmúlt években gyakorlatilag semmilyen megbízható információ nem látott napvilágot Szú Csí egészségi állapotáról vagy fogva tartásának körülményeiről.

Min Aung Hlaing mianmari államfő a közelmúltban elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését  (Fotó: AFP)

Mianmar lépése mögött politikai megfontolások állhatnak

A mianmari katonai rezsim igyekszik enyhíteni nemzetközi elszigeteltségét és javítani megítélésén a külvilág szemében. Egyes vélemények szerint a mostani döntés akár egy későbbi részleges vagy teljes szabadon bocsátás előjele is lehet.

Szú Csí korábban a mianmari demokratikus átmenet szimbóluma volt: 2015-ben választások révén került hatalomra, miután évtizedeken át a katonai diktatúra ellenzékeként, hosszú házi őrizetben töltötte életének jelentős részét. Nemzetközi megítélése ugyanakkor később romlott, amikor kormánya védelmébe vette a hadsereget a rohingja kisebbséggel szembeni fellépés miatt.

Ennek ellenére a hazai támogatottsága továbbra is jelentős. Szakértők szerint a mianmari lakosság körében még mindig erős a személyéhez kötődő bizalom, és sokan remélik, hogy hamarosan teljes szabadságát is visszanyerheti.

Borítókép: A Mianmari Katonai Információs Csoport által 2026. április 30-án közzétett fotón Aung Szan Szú Csí egy ismeretlen helyszínen (Fotó: AFP) 

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Pilhál Tamás avatarja

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
