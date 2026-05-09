Fontos titkok derültek ki Putyinról

A szóvivő a Vesztyi televíziónak adott interjúban beszélt arról, hogy az orosz elnök programját ezen a napon hivatalos rendezvények és nemzetközi találkozók sora tölti ki.
Putyin minden évben beszédet mond a moszkvai Vörös téren rendezett győzelem napi katonai parádén, amely az ünnepség egyik legfontosabb eseménye. Peszkov hangsúlyozta: május 9-e az oroszok számára az emlékezés és a nemzeti büszkeség napja, ugyanakkor az államfő számára komoly munkával járó hivatalos program is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!