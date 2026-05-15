Több orosz régió lángokban: drónokkal csapott le Ukrajna

A közösségi oldalakon megjelent fotók és videók alapján jelentős tűz ütött ki, amely feltételezések szerint a rjazanyi olajfinomító területéről csapott fel a támadás idején.

A város fölött a reggeli órákban is sűrű füst volt látható. Helyiek beszámolói szerint Rjazanyban több drónt észleltek az égbolton, mielőtt a finomító környékéről erős detonációk hangját hallották volna.

Apocalyptic scenes from Russia's city of Ryazan at this hour, as Ukrainian strikes manhandle the remnants of the Russian oil industry. pic.twitter.com/LzuGAPJgBM — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 15, 2026

Más orosz térségekből szintén érkeztek jelentések: a Krasznodari területen fekvő Jejszk katonai repülőterének közelében az éjszaka folyamán füstöt észleltek, miután a körzetben légvédelmi műveletek zajlottak.

Rostov, Taganrog, Yeysk and other Russian cities are under combined missile / drone Ukrainian attack now. pic.twitter.com/cB264c6IfY — Churchill MGᵀᴹ 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 (@ChurchillFella) May 14, 2026

Rjazany hozzávetőleg 450 kilométerre található az Ukrajnával szomszédos, Szumi térségéhez közeli orosz határszakasztól.

Moszkva vezetője, Szergej Szobjanyin közlése szerint május 14-én, nem sokkal éjfél előtt öt ukrán drónt lőttek le, amelyek az orosz főváros felé tartottak. Az incidens idején a Domogyedovo és a Seremetyevó repülőtéren átmenetileg szünetelt a légi közlekedés.

A Crimean Wind Telegram-csatorna azt közölte, hogy a megszállt Krímben, Jevpatorija és Szaki térségében is robbanások hallatszottak a dróntámadás alatt.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során összesen 355 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország légterében.

A beszámolók szerint az ukrán akciót egy nappal előzte meg az a halálos orosz rakéta- és dróntámadás, amely Kijevben legalább 21 ember halálát okozta, és további minimum 47-en sérültek meg. A Kijev ellen végrehajtott csapások után május 14-én Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy utasítást adott az ukrán hadsereg számára a „válaszlépéseink lehetséges formáinak” kidolgozására.