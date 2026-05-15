Orbán Viktor: Tigrisek vagyunk, nem nyulak

Több orosz régió lángokban: drónokkal csapott le Ukrajna

Ukrajna kiterjedt dróntámadást hajtott végre Oroszország területén, amely során több katonai és energetikai létesítmény is célkeresztbe került. A beszámolók szerint Rjazanyban hatalmas tűz csapott fel az olajfinomító térségében, miközben más régiókból, köztük a Krasznodari területről és a Krímből is robbanásokról és légvédelmi műveletekről érkeztek jelentések az ukránok akcióját követően.

2026. 05. 15. 9:14
FPV drón Forrás: AFP
A közösségi oldalakon megjelent fotók és videók alapján jelentős tűz ütött ki, amely feltételezések szerint a rjazanyi olajfinomító területéről csapott fel a támadás idején.

 A város fölött a reggeli órákban is sűrű füst volt látható. Helyiek beszámolói szerint Rjazanyban több drónt észleltek az égbolton, mielőtt a finomító környékéről erős detonációk hangját hallották volna.

Más orosz térségekből szintén érkeztek jelentések: a Krasznodari területen fekvő Jejszk katonai repülőterének közelében az éjszaka folyamán füstöt észleltek, miután a körzetben légvédelmi műveletek zajlottak.

Rjazany hozzávetőleg 450 kilométerre található az Ukrajnával szomszédos, Szumi térségéhez közeli orosz határszakasztól. 
Moszkva vezetője, Szergej Szobjanyin közlése szerint május 14-én, nem sokkal éjfél előtt öt ukrán drónt lőttek le, amelyek az orosz főváros felé tartottak. Az incidens idején a Domogyedovo és a Seremetyevó repülőtéren átmenetileg szünetelt a légi közlekedés.

A Crimean Wind Telegram-csatorna azt közölte, hogy a megszállt Krímben, Jevpatorija és Szaki térségében is robbanások hallatszottak a dróntámadás alatt.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során összesen 355 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország légterében.

A beszámolók szerint az ukrán akciót egy nappal előzte meg az a halálos orosz rakéta- és dróntámadás, amely Kijevben legalább 21 ember halálát okozta, és további minimum 47-en sérültek meg. A Kijev ellen végrehajtott csapások után május 14-én Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy utasítást adott az ukrán hadsereg számára a „válaszlépéseink lehetséges formáinak” kidolgozására. 

Az utóbbi hetekben egyre gyakoribbá váltak az orosz olaj- és gázipari létesítményeket érő ukrán dróntámadások, amelyek egy szélesebb stratégia részeként Moszkva energiából származó bevételeinek megzavarását célozzák.

Áprilisban rekordközeli szintet értek el az orosz olajipari infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán csapások: finomítók, vezetékek és tengeri olajlétesítmények ellen legalább 21 támadást dokumentáltak, ami négyhavi csúcsnak számít.

Borítókép: FPV drón (Fotó: AFP)

